A Unisa, Universidade Santo Amaro, é uma instituição de nível superior e particular com sede no distrito de Santo Amaro, São Paulo.

Atualmente, a Unisa oferece centenas de cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades presencial e a distância. Porém, o maior destaque da instituição é o curso de Medicina, ambicionado por muito estudantes brasileiros.

As provas do Vestibular 2023 de Medicina da Unisa serão aplicadas neste domingo, dia 11 de junho de 2023. Dessa forma, é importante que você saiba como o exame irá funcionar e quais são os próximos passos no processo seletivo.

Para te ajudar, separamos um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre a prova do Vestibular de Medicina da Unisa. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina Unisa: provas são aplicadas neste domingo (11)

O processo seletivo para ingresso no curso de Medicina da Unisa prevê a aplicação de uma prova presencial em uma única fase para todos os candidatos

De acordo com o calendário do processo seletivo, a prova será aplicada neste domingo, dia 11 de junho, das 9h às 14h. O exame irá acontecer na sede da Unisa em São Paulo. O endereço é o seguinte: Campus Metrô Adolfo Pinheiro da Unisa – Rua lsabel Schmidt, 349, Santo Amaro, São Paulo/SP.

Todos os candidatos devem consultar o próprio local de prova (número da sala e prédio) no site da Fundação Vunesp. Para isso, basta clicar em “locais de prova” na página dedicada ao Vestibular da Unisa e fazer login com email ou número de CPF.

A prova do vestibular será composta por duas seções sobre assuntos das disciplinas estudadas ao longo de todo o ensino médio e por uma redação. Veja a estrutura das provas a seguir:

Prova I: 8 questões dissertativas sobre Química e Biologia;

Prova II: 40 questões objetivas sobre as disciplinas de Língua Portuguesa, Física, Matemática Geografia, História e Língua Inglesa;

Prova III: prova de redação em língua Portugal.



A pontuação total das provas do Vestibular da Unisa será de 100 pontos, sendo 60 para as duas primeiras provas e 40 pontos para a prova de redação.

A prova do Vestibular de Medicina da Unisa será corrigida pela Fundação Vunesp, instituição responsável pela realização do exame.

Vestibular de Medicina Unisa: o que levar no dia da prova?

Segundo o edital do processo seletivo, os candidatos deverão levar os seguintes itens no dia da prova:

Documento de identidade original com foto;

Lápis e borracha;

Comprovante de inscrição (boleto bancário) quitado;

Caneta transparente com tinta na cor preta.

O tempo mínimo de permanência no local de aplicação das provas será de 3 horas, sendo proibida a saída dos candidatos da sala antes desse período.

Vestibular de Medicina Unisa: oferta de vagas

Por meio do Vestibular de Medicina, a Unisa está oferecendo 52 vagas para os candidatos interessados no curso de Medicina da instituição. O processo seletivo em questão visa o preenchimento das vagas remanescentes de outros vestibulares da Unisa.

Todos os candidatos aprovados irão ingressar no segundo semestre de 2023. As aulas terão início no mês de agosto.

Vestibular de Medicina Unisa: próximos passos

A divulgação do gabarito da prova do Vestibular de Medicina será divulgado a partir do dia 13 de junho de 2023, enquanto a publicação do resultado final com a lista de aprovados na primeira chamada do vestibular irá acontecer no dia 29 de junho de 2023.

Os candidatos aprovados em primeira chamada deverão realizar os procedimentos de matrícula entre os dias 30 de junho e 03 de julho de 2023. A matrícula deverá ser realizada de forma presencial na sede da Unisa em São Paulo.

É importante que os candidatos fiquem atentos às datas e resultados para não perderem a oportunidade de ingressar em um dos cursos mais prestigiados do país.

Mais informações podem ser encontradas no edital do Vestibular de Medicina da Unisa.