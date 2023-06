Verifique agora mesmo quais são as vagas e não perca tempo!

A Horus, empresa de inteligência de mercado que apoia seus clientes a alcançar suas estratégias de negócio, oferecendo uma visão 360º do mercado e do shopper por meio de inovadoras tecnologias de coleta de dados de consumo, está procurando novos colaboradores no país. Dito isso, antes de falar mais sobre, veja quais são as oportunidades em aberto:

Analista de Insights Sênior – Enterprise – Trabalho Remoto – Efetivo;

Analista de LDR Pleno – Trabalho Remoto – Efetivo;

Analista de Marketing Pleno – Produção de conteúdo B2B – Trabalho Remoto – Efetivo;

Analista de SDR Júnior – Trabalho Remoto – Efetivo;

Banco de Talentos – Programa de Estágio – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Banco de talentos;

DevOps – Chapter Leader – Trabalho Remoto – Efetivo;

Pessoa Desenvolvedora Back-End Pleno – Trabalho Remoto – Efetivo;

Pessoa Desenvolvedora Back-End Sênior – Trabalho Remoto – Efetivo;

Pessoa estagiária de Marketing B2B – Trabalho Remoto – Estágio.

Mais sobre a Horus

Falando mais sobre a Horus, é importante frisar que seu objetivo é transformar milhões de dados em inteligência e entregar conhecimento sobre o comportamento de compra em mais de 60 mil pontos de vendas através de mais de 35 milhões de notas fiscais coletadas por mês, apoiando na melhor performance da indústria e do varejo.

No geral, já alcançou uma cobertura de mais 86% do varejo alimentar que inclui: supermercado, hipermercado e atacado. Não à toa, é reconhecida pela agilidade no processamento e entrega das informações e granularidade dos dados. Seu propósito é democratizar o acesso à informação.

Como entrar na companhia?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de forma fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do que viu? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!