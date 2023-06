A Apetece Sistemas de Alimentação, uma das maiores empresas de alimentação coletiva do Brasil, está contratando novos funcionários para compor o seu time. Dito isso, antes de falar com mais detalhes sobre a empresa, veja quais são as vagas ofertadas e seus respectivos locais:

Meio Oficial de Cozinha – SP – São Paulo – SP – Cozinha;

Supervisor (a) de Contrato – Zona Sul – São Paulo – SP – Cozinha;

Cozinheiro (a) – São Paulo – SP – Cozinha;

Coordenador (a) Operacional de Unidades – SP – Todo Brasil – Cozinha;

Copeira – Jabaquara – Noturno – São Paulo – SP – Cozinha;

Estagiário em Administração de Empresas – SCS – São Caetano do Sul – SP – Administração;

Copeira – Ipiranga – São Paulo – SP – Copa;

Lactarista – Jabaquara – São Paulo – SP – Cozinha;

Cozinheiro (a) – São Caetano do Sul – SP – Cozinha;

Meio Oficial de Cozinha – ABC – São Caetano do Sul – SP – Efetivo.

Mais sobre a Apetece

Sobre a Apetece, é interessante destacar que serve mais de 300 mil refeições nutritivas e saborosas por dia para 03 especialidades – empresas, instituições de ensino e de saúde. Isto é, trata-se de uma empresa especialista em refeições – profissionais com comprovada expertise em nutrição, gastronomia, logística e todas as áreas que sustentam o negócio.

Além disso, compreende a seriedade com que ela deve ser abordada, principalmente quando trata de alimentação coletiva. Até por isso, seus restaurantes e cardápios são customizados, levando serviço e conveniência para o seu negócio.

No começo, a empresa queria servir o melhor feijão do mercado; trabalhou muito para isso, evoluiu e, hoje, pode se orgulhar da experiência que adquiriu em oferecer refeições balanceadas, alinhadas às normas de segurança alimentar e adequadas às necessidades diárias de cada público, seja na modalidade Delivery, seja na In company.

Como se candidatar?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!



Você também pode gostar: