A PUC-Minas, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, é uma instituição de ensino de nível superior e privada com sede na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais.

A instituição possui uma oferta de cursos muito variada. Porém, um dos maiores destaques da PUC-Minas é o curso de Medicina, disputado por estudantes de todo o Brasil.

A PUC-MG irá aplicar as provas do Vestibular de Medicina 2023 neste domingo, dia 1 de junho de 2023. Assim, é importante que você saiba como o exame irá funcionar e quais são os próximos passos no processo seletivo.

Dessa forma, para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o Vestibular de Medicina 2023 da PUC-Minas. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina PUC-Minas 2023: modalidades de seleção

A edição 2023 do Vestibular de Medicina da PUC-Minas prevê três modalidades de seleção diferentes:

Seleção por provas;

Seleção pela nota do ENEM ;

Seleção de bolsistas integrais pela nota do ENEM .

Veja mais informações sobre a modalidade “seleção por provas” a seguir.

Vestibular de Medicina PUC-Minas 2023: provas serão aplicadas neste domingo

Os candidatos que optarem pela modalidade “seleção por provas” para participar do Vestibular de Medicina da PUC-Minas deverão realizar uma prova presencial que será aplicada neste domingo, dia 11 de junho de 2023.



O exame irá acontecer das 13h às 17h e será composto por 50 questões de múltipla escolha (objetivas) e por uma redação. As seguintes disciplinas estarão presentes na prova: Língua Portuguesa, Biologia, Química, Física, Matemática e Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol).

Os candidatos que não obtiverem pelo menos 10% do valor total da redação serão eliminados do processo seletivo da PUC-MG.

No dia do exame, os candidatos deverão levar um documento de identificação original e com foto para ingresso no local de prova. É proibido o uso de calculadas, réguas de cálculo, tabelas ou folhas complementares durante o exame.

O local de aplicação das provas será especificado no Cartão de Informação de cada candidato. A PUC-MG recomenda que todos os candidatos imprimam o cartão e o levem consigo no dia da prova.

Acesse mais informações sobre o Vestibular de Medicina no edital do processo seletivo.

Vestibular de Medicina PUC-Minas 2023: vagas disponíveis

Por meio do Vestibular de Medicina 2023, a PUC-Minas irá oferecer 100 vagas para o curso de Medicina na instituição.

Todos os candidatos aprovados irão ingressar no segundo semestre letivo de 2023. Os resultados com os nomes dos candidatos aprovados na modalidade “seleção por provas” será divulgado até o dia 30 de junho e os aprovados deverão realizar os procedimentos de matrícula no período designado pelo edital do processo seletivo.

Conforme as informações presentes no edital, a PUC-Minas irá destinar 90% das vagas aos candidatos que se inscreverem no processo seletivo realizado por meio de provas e 10% aos candidatos que se inscreverem na modalidade “seleção pela nota do ENEM“.

Dessa maneira, podemos perceber que a maioria das vagas será destinada aos candidatos que participarem da seleção via prova presencial.

Vestibular de Medicina PUC-Minas 2023: outras modalidades de seleção

Como mencionamos, o Vestibular de Medicina PUC-Minas 2023 também prevê outras modalidades de seleção dos seus futuros alunos.

Os candidatos puderam participar do Vestibular de Medicina 2023 da PUC-Minas sem realizar nenhum tipo de prova através da modalidade “seleção pela nota do ENEM”. Nesse caso, os candidatos serão selecionados com base na pontuação obtida na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

A PUC-Minas está oferecendo também bolsas de estudo para os candidatos que participarem do Vestibular de Medicina 2023. Os interessados deveriam ter selecionado a modalidade “seleção de bolsistas integrais pela nota do ENEM” no momento da inscrição para concorrer. Porém, essa modalidade é válida somente para os candidatos interessados no curso de Medicina oferecido na unidade da PUC em Poços de Caldas, Minas Gerais