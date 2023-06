Após prorrogação, as Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) encerram na tarde desta segunda-feira, dia 12 de junho, o período de inscrição para o Vestibular 2023/2. De acordo com o cronograma, os interessados poderão se inscrever até as 15h de hoje (horário de Brasília).

Podem participar desse processo seletivo os estudantes que tenham o Ensino Médio completo. As inscrições devem ser feitas de forma virtual.

Como se inscrever?

Conforme as orientações do edital, para se inscrever, o estudante deverá acessar o site do Vestibular Fatec, criar cadastro no sistema e realizar o preenchimento de formulário eletrônico de inscrição.

Além dos dados pessoais, o requerimento de inscrição solicita que o candidato informe os dados escolares e de contato. É também durante a inscrição que o estudante deve indicar duas opções de curso de graduação, sendo a prioritária a 1º opção.

Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido. Com a prorrogação, os pagamentos serão recebidos até amanhã, dia 13 de junho. De acordo com o edital, o valor integral da taxa de inscrição será de R$ 91,00 (noventa e um reais).

As Etecs já receberam os pedidos de isenção e de redução do valor da taxa de inscrição. Os solicitantes já podem consultar o resultado no site da instituição.

Provas do Vestibular 2023/2

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas do Vestibular Fatec 2023/2 está marcada para o dia 25 de junho de 2023. A aplicação será no período da tarde, das 13h às 18h (horário de Brasília).



Você também pode gostar:

Os candidatos com inscrições homologadas poderão consultar os locais de prova a partir do dia 21 de junho, data prevista para as Fatecs divulgarem o ensalamento por meio do site do Vestibular. Haverá locais de prova em diversos municípios do Estado de São Paulo nos quais há unidades de ensino das Fatecs.

De acordo com o edital, a prova será composta por 54 questões objetivas sobre disciplinas ministradas durante o Ensino Médio e por uma redação em Língua Portuguesa. Desse modo, a prova abarcará as seguintes disciplinas: Biologia, Língua Portuguesa, Física, Química, Geografia, História, Matemática, Inglês.

Já a prova de redação apresentará um tema da atualidade para que os candidatos desenvolvam um texto argumentativo. O edital indica ainda que os candidatos deverão demonstrar o domínio da norma padrão do português e conhecimento sobre o tema proposto.

Oferta de vagas

O Centro Paula Souza, uma autarquia do Governo do Estado de São Paulo, é a instituição responsável pela administração das Fatecs. Segundo a instituição, a oferta das Fatecs é de mais de 18 mil vagas para ingresso no 2º semestre letivo deste ano. As vagas ofertadas pelas Fatecs são para mais de 50 opções de cursos presenciais e a distância.

Entre os cursos com vagas disponíveis para o 2º semestre estão: Agroindústria; Agronegócio; Alimentos; Biocombustíveis; Ciência de Dados; Comércio Exterior; Construção Civil – Edifícios; Desenvolvimento de Software Multiplataforma; Design de Mídias Digitais; Eletrônica Automotiva; Eletrônica Industrial; Estradas; Fabricação Mecânica; Geoprocessamento; Gestão Ambiental; Gestão Comercial; Gestão da Produção Industrial; Gestão da Qualidade; Ambiental; Informática para Negócios; Jogos Digitais; Logística; Logística Aeroportuária; Mecânica Automobilística; Mecânica de Precisão; Mecanização em Agricultura de Precisão; Mecatrônica Industrial; Processos Químicos.

Resultados

As Fatecs devem liberar o gabarito oficial das provas no dia 26 de junho de 2023, enquanto a divulgação do resultado do Vestibular 2023/2 está prevista para o dia 11 de julho, a partir das 15h.

As matrículas dos convocados em 1ª chamada serão recebidas entre os dias 12 a 14 de julho. De acordo com o cronograma, a divulgação da 2ª chamada está prevista para o dia 25 do mesmo mês.

Acesse o edital do Vestibular Fatec na íntegra para mais informações.

Leia também UEPG divulga cronograma do Vestibular 2023, ingresso 2024; confira aqui o período de inscrição.