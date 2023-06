Falta exatamente uma semana para o início dos pagamentos de mais uma rodada do Bolsa Família do Governo Federal. A partir deste mês de junho, o benefício social vai contar com um novo adicional. De acordo com as informações oficiais, o plano é começar a liberar um novo bônus no valor de R$ 50 para uma parcela dos usuários do projeto.

O adicional de R$ 50 será pago apenas para as famílias que possuem filhos com idade entre sete e 18 anos, devidamente registrados no Cadúnico. Trata-se de um saldo de caráter acumulativo, isto é, se uma família tem mais de um integrante dentro desta faixa etária, vai necessariamente receber mais de um bônus e acumular o dinheiro do recebimento.

Não é preciso realizar nenhum tipo de inscrição para receber o dinheiro do bônus de R$ 50. Segundo as informações oficiais, a ideia é liberar o saldo de forma automática na mesma conta em que o cidadão já recebe o seu Bolsa Família regularmente. Para tanto, o Governo se baseia nos dados presentes no Cadúnico, a lista que reúne os nomes de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social.

Neste sentido, é importante que o cidadão mantenha o seu Cadastro Único sempre atualizado com informações verdadeiras. A atualização precisa ser feita sempre uma vez a cada dois anos, ou sempre que houver uma mudança estrutural na sua família, como uma morte, ou um nascimento, por exemplo. Caso as informações estejam atualizadas, o cidadão vai receber o seu adicional normalmente.

O pagamento do adicional de R$ 50 por filhos com idade entre sete e 18 anos, também vai ser pago para mulheres gestantes e lactantes. Esta indicação já foi oficialmente aprovada pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado Federal na última semana. Desta forma, é possível dizer que os repasses já foram transformados em lei de fato.

O adicional de R$ 150

Vale lembrar que o adicional de R$ 50 não será o único pago pelo Governo Federal neste mês de junho. De acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, a partir da próxima semana, o poder executivo também vai seguir com as liberações do bônus de R$ 150.

Este saldo adicional está sendo pago desde o último mês de março, e também já foi oficialmente aprovado pelo Congresso Nacional. Ele é pago para as pessoas que possuem filhos com idade entre zero e seis anos. O saldo também acumula, de modo que uma mesma família pode receber mais de um adicional por mês.

Caso um cidadão receba o bônus de R$ 150, ele também poderá receber o adicional de R$ 50 a partir de junho e acumular os dois bônus normalmente. Para tanto, esta família precisa ter ao menos um integrante com idade entre zero e seis anos, e outro com idade entre sete e 18 anos. Assim, ele vai poder receber os dois adicionais.

Os pagamentos de junho do programa Bolsa Família serão iniciados no próximo dia 19 deste mês. Assim como ocorreu nos meses anteriores, o saldo vai ser pago nos 10 últimos dias úteis do mês, sempre com base no final do Número de Identificação Social (NIS) de cada usuário do projeto.

Independente da quantidade de pessoas que residem em uma mesma casa, e da idade dos integrantes da família, o pagamento mínimo será de R$ 600. Abaixo, você pode conferir o calendário detalhado de pagamentos do programa Bolsa Família para este mês de junho.

Usuários com NIS final 1: 19 de junho (segunda);

Usuários com NIS final 2: 20 de junho (terça);

Usuários com NIS final 3: 21 de junho (quarta);

Usuários com NIS final 4: 22 de junho (quinta);

Usuários com NIS final 5: 23 de junho (sexta);

Usuários com NIS final 6: 26 de junho (segunda);

Usuários com NIS final 7: 27 de junho (terça);

Usuários com NIS final 8: 28 de junho (quarta);

Usuários com NIS final 9: 29 de junho (quinta);

Usuários com NIS final 0: 30 de junho (sexta).