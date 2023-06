Foram autorizadas as nomeações dos mil candidatos aprovados no último concurso do INSS para o cargo de técnico do seguro social.

A autorização oficial foi publicada na manhã desta segunda-feira, 12 de junho, no Diário Oficial da União.

A portaria foi assinada pela ministra Esther Dweck, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Clique aqui para ler a autorização na íntegra.

A nomeação dos candidatos fica condicionada, de acordo com a portaria de autorização, aos seguintes termos:

À existência de vagas na data da nomeação dos candidatos;

À declaração do respectivo ordenador de despesa sobre a adequação orçamentária e financeira das novas despesas com a Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, demonstrando a origem dos recursos a serem utilizados.

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, já havia anunciado na noite da última quarta-feira, 07 de junho, que os candidatos aprovados seriam nomeados nos próximos dias.

“As nomeações dos novos 1 mil servidores aprovados no último concurso do INSS estão liberadas e devem sair na próxima semana. Estamos avançando e, com este novo reforço, vamos trabalhar para reestabelecer a dignidade dos brasileiros que procuram a Previdência Social!”, informou o ministro.

O concurso INSS foi homologado no dia 04 de maio, com a publicação do resultado final do curso de formação publicada no Diário Oficial da União.

Com isso, o prazo de validade do certame, que é de um ano, podendo ser prorrogado por mais um, passa a contar a partir desta data, tendo vigência até o dia 04 de maio de 2024 ou, caso seja prorrogado, até 2025.



Você também pode gostar:

Dentro desse prazo, todos os candidatos aprovados, incluindo o cadastro reserva, devem ser convocados para assumir o cargo.

Para consultar o nome de todos os aprovados no concurso INSS, clique aqui.

Ministro prevê convocações do Cadastro Reserva

O Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, afirmou que cerca de 2 mil candidatos aprovados em cadastro reserva no último concurso INSS também deverão ser convocados em breve.

A afirmação do ministro foi gravada em vídeo durante reunião com a Anasps (Associação Nacional dos Servidores Públicos da Previdência e da Seguridade Social), em Brasília, no dia 08 de fevereiro.

O ministro Carlos Lupi, foi recebido pelo presidente da Associação, Alexandre Barreto Lisboa, e pelo vice-presidente executivo, Paulo César Régis de Souza. Na ocasião, foram entregues ao ministro diversas demandas, entre elas:

Reajuste salarial;

Convocação dos aprovados no concurso do INSS em cadastro reserva;

Carreira típica de Estado;

Carga horária de 6 horas;

Continuidade do pagamento do bônus;

Plano de carreira do Seguro Social;

Criação de um grupo de trabalho no INSS.

No vídeo, Carlos Lupi afirma que serão convocados muito em breve, os 2 mil aprovados em cadastro reserva, além dos candidatos aprovados para as vagas imediatas, totalizando mais de 3 mil nomeações.

“Tem vários aspectos aqui, que são mais do que justos. A questão do concurso público, já foram mil, eu pretendo chamar os outros 2 mil, que estão esperando, até o final do ano”, afirmou o ministro.

De acordo com o edital do certame, até 3.373 candidatos possuem chances de classificação no concurso. Desse total, 2.487 vagas destina-se a ampla concorrência.

Como foi a prova do curso de formação INSS?

A convocação dos aprovados para o curso de formação do concurso INSS foi publicada no Diário Oficial da União no dia 14 de fevereiro.

O curso de formação do INSS possui caráter eliminatório e classificatório, portanto, integra as etapas do concurso público.

Os candidatos aprovados e matriculados no curso de formação do INSS passaram por uma prova com objetivo de avaliar o nível de conhecimento do aluno com relação aos temas abordados durante o curso.

A prova foi aplicada no dia 09 de abril.

Entre os assuntos que foram exigidos do candidato, estão:

Formas de atendimentos e canais remotos;

Benefícios por incapacidade;

Benefícios programados;

Benefícios por encargos familiares;

Benefícios assistenciais decorrentes das legislações específicas;

Processos administrativo previdenciário e fluxos de análise; e

Servidor como educador previdenciário.

A prova objetiva foi composta por 120 itens no formato CERTO ou ERRADO. Já a prova discursiva exigiu do candidato a resolução de duas questões com, no máximo, 15 linhas sobre assuntos tratados no curso. A prova vale 30 pontos, sendo 15 pontos para cada questão.

Para ser considerado aprovado no curso, o candidato precisou obter 48 pontos ou mais na prova objetiva, além de pontuar com, no mínimo, 12 pontos na prova discursiva. A

As provas foram realizadas nas mesmas cidades onde o curso foi ministrado. Confira a seguir:

Belém (PA);

Belo Horizonte (MG);

Brasília (DF);

Florianópolis (SC);

Fortaleza (CE);

João Pessoa (PB);

Manaus (AM);

Rio de Janeiro (RJ); e

São Paulo (SP).

Curso de Formação INSS teve inicio em março

O curso de formação do INSS aconteceu entre os dias 06 de março e 05 de abril de 2023.

Ao todo, o curso contou com 180 horas presenciais em turno integral.

Os candidatos aprovados e inscritos no curso de formação foram remunerados com até 50% do valor de um salário mensal.

Concurso INSS teve mais de 1 milhão de inscritos

O último concurso realizado pelo INSS, em 2022, contou com mais de 1 milhão de inscritos. Foram, no total, 1.023.494 de inscrições de candidatos interessados em concorrer a uma das 1000 vagas oferecidas para o cargo de técnico de seguro social.

O cargo de nível médio oferece salário de R$ 5.905,79, já incluso as gratificações e auxilio-alimentação, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. O contrato de trabalho concedido é o do regime estatuário, ou seja, garante estabilidade.

As vagas foram distribuídas entre 97 gerências executivas do INSS por todo o Brasil, conforme segue:

Acre – 10 vagas;

Alagoas – 13 vagas;

Amapá – 10 vagas;

Amazonas – 59 vagas;

Bahia – 49 vagas;

Ceará – 25 vagas;

Distrito Federal – 7 vagas;

Espírito Santo – 11 vagas;

Goiás – 15 vagas;

Maranhão – 24 vagas;

Mato Grosso – 20 vagas;

Mato Grosso do Sul – 15 vagas;

Minas Gerais – 122 vagas;

Pará – 59 vagas;

Paraíba – 13 vagas;

Paraná – 32 vagas;

Pernambuco – 31 vagas;

Piauí – 9 vagas;

Rio de Janeiro – 191 vagas;

Rio Grande do Norte – 16 vagas;

Rio Grande do Sul – 49 vagas;

Rondônia – 20 vagas;

Roraima – 13 vagas;

Santa Catarina – 29 vagas;

São Paulo – 138 vagas;

Sergipe – 6 vagas;

Tocantins – 14 vagas;

As inscrições para o concurso do INSS tiveram inicio no dia 16 de setembro de 2022, encerrando no dia 04 de outubro, com taxa de inscrição no valor de R$ 85.