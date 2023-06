A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) abre na tarde desta segunda-feira, dia 12 de junho, o período de inscrição para o Vestibular 2024. De acordo com o cronograma, os interessados poderão se inscrever a partir das 13h (horário do Estado de Mato Grosso do Sul) de hoje. Poderão participar desse processo seletivo os estudantes que tenham o Ensino Médio completo.

De acordo com as orientações do edital, as inscrições devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento de requerimento eletrônico. Portanto, para se inscrever, é necessário acessar o Portal da UFGD e preencher o formulário disponível.

Além das informações pessoais, no momento da inscrição, o estudante precisa informar dados escolares e de contato e indicar a opção de curso desejada.

Após preencher o formulário de inscrição, o estudante deve gerar e imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 120,00 (cento e vinte reais). Conforme o cronograma, os pagamentos serão recebidos até o dia 4 de setembro de 2023.

Isenção da taxa

O edital estabelece a possibilidade de solicitar a isenção da taxa de inscrição. Poderão solicitar o benefício os estudantes que se encaixem em um dos seguintes grupos:

inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e para quem possui renda familiar igual ou menor que um salário-mínimo e meio por pessoa, agora também podem solicitar a isenção todas as pessoas que estão cursando, em 2023, o terceiro ano do ensino médio em escola pública;

estudantes que tenham estudado todo o ensino médio em escola pública ou tenham sido bolsista integral em escola privada e é indígena, quilombola, pessoa com deficiência, transexual, transgênero, travesti ou não binário;

estrangeiros que estão no Brasil na condição de refugiado, asilado, apátrida ou com qualquer outro visto de acolhida humanitária.

O período para a solicitação do benefício da isenção será do dia 12 de junho ao dia 6 de agosto. De acordo com o edital, para isenção do pagamento da taxa de inscrição o candidato, após realizar sua inscrição, deverá solicitar o

benefício clicando em “ISENÇÃO” e enviar eletronicamente os documentos indicados no formulário de isenção (na

Área do candidato).

Vestibular UFGD 2024

A classificação dos inscritos nesse processo seletivo vai considerar as notas obtidas pelos candidatos em provas aplicadas pela UFGD. A aplicação das provas está marcada para o dia 22 de outubro, para o período da tarde, das 13h às 18h30 (horário do Estado de Mato Grosso do Sul).



Ainda conforme o edital, a UFGD aplicará uma prova objetiva com questões de múltipla escolha e uma prova de redação em Língua Portuguesa. Serão 60 questões objetivas abarcando conteúdos das seguintes áreas:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 20 questões;

Ciências Humanas e suas Tecnologias: 14 questões;

Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 18 questões;

Matemática e suas Tecnologias: 8 questões.

A aplicação acontecerá nas cidades de Campo Grande, Dourados, Nova Andradina, Três Lagoas e Naviraí. Os candidatos poderão consultar os locais de prova a partir do dia 9 de outubro, através do Portal UFGD.

De acordo com a universidade, a lista de obras literárias cuja leitura é obrigatória para as provas do Vestibular 2024 é a seguinte:

“Sagarana“, de João Guimarães Rosa;

“A Chave de Casa”, de Tatiana Salem Levy;

“Torto Arado”, de Itamar Vieira Júnior;

“Poesia Matemática”, de Millôr Fernandes;

“A Solidão e a Sozinhez”, de Humberto Wernecki.

Vagas e resultados

Segundo divulgado pela UFGD, a oferta total do Vestibular 2024 é de 786 vagas para 32 opções de cursos de graduação presencial.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final está prevista para o dia 15 de dezembro e o edital de convocação para matrícula em 17 de janeiro de 2024.

