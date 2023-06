Já está disponível para consulta o resultado definitivo da prova objetiva do concurso Procon DF.

Clique aqui para conferir a classificação final dos candidatos.

Também está disponível para consulta a relação de correção da prova discursiva, com os nomes dos candidatos habilitados para terem a prova corrigida. Para visualizar o documento, basta acessar o site da banca organizadora, o Instituto Quadrix.

O resultado preliminar da prova discursiva está previsto para ser divulgado no dia 16 de junho.

As provas, objetiva e discursiva, foram aplicadas no dia 31 de abril de 2023. De acordo com a banca, cerca de 18.300 candidatos se inscreveram no certame. A carreira mais concorrida foi a de Atividades de Defesa do Consumidor -Agente Administrativo que recebeu, ao todo, 7.886 inscrições.

O concurso, realizado por meio da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (Procon DF),oferece 69 vagas para contrato imediato, além de vagas para formação de cadastro reserva.

As vagas contemplam candidatos com nível médio/técnico e superior conforme segue:

Nível médio/técnico

Técnico de Atividades de Defesa do Consumidor – Agente Administrativo – 24 vagas;

Nível superior completo



Analista de Atividades de Defesa do Consumidor – Administração – 6 vagas;

Analista de Atividades de Defesa do Consumidor – Arquivologia – 1 vaga;

Analista de Atividades de Defesa do Consumidor – Contabilidade – 3 vagas;

Analista de Atividades de Defesa do Consumidor – Direito e Legislação – 19 vagas;

Analista de Atividades de Defesa do Consumidor – Economia – 1 vaga;

Analista de Atividades de Defesa do Consumidor – Especialista Em Recursos Humanos – 1 vaga;

Analista de Atividades de Defesa do Consumidor – Jornalismo – 2 vagas;

Analista de Atividades de Defesa do Consumidor – Modernização da Gestão Pública – 2 vagas;

Fiscal de Defesa do Consumidor – 10 vagas.

Os salários oferecidos pelo Procon – DF variam entre R$ 4.898,91 a R$ 6.616,62 dependendo do cargo.

As vagas de nível médio/técnico oferecem salário de R$ 4.898,91 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Já para os cargos de nível superior, o salário é de R$ 6.616,62 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Como os candidatos do Procon DF foram avaliados?

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, contou com 120 itens e avaliou as habilidades e os conhecimentos do candidato, conforme sistema de pontuação descrito no edital;

O julgamento de cada item é do tipo CERTO ou ERRADO;

Na folha de respostas da prova objetiva, para cada item, 2 (dois) campos de marcação: o campo designado com a letra C, que foi preenchido pelo candidato caso julgue o item CERTO, e o campo designado com a letra E, que deve ser preenchido pelo candidato caso julgue o item ERRADO;

Os itens da prova objetiva avaliam as habilidades relacionadas à aplicação do conhecimento, abrangendo compreensão, análise, síntese e avaliação, valorizando o raciocínio e envolvendo situações relacionadas às atribuições do cargo e das especialidades e aos objetos de avaliação constantes no Anexo III do edital.

O concurso Procon DF terá validade de dois anos contados a partir da data de homologação do concurso podendo ser prorrogado mais uma vez por igual período a critério do órgão.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo do concurso Procon DF.