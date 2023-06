A UEM, Universidade Estadual de Maringá, é uma instituição de ensino pública, gratuita e que oferece um ensino de qualidade. A principal sede da cidade está localizada na cidade de Maringá.

Por meio da próxima edição do Vestibular de Inverno, a UEM irá disponibilizar 1.170 vagas para cursos de graduação na instituição.

As inscrições para o Vestibular de Inverno 2023 estão abertas. Porém, os candidatos que quiserem solicitar a isenção da taxa de inscrição deverão enviar o pedido até esta segunda-feira, dia 12 de junho.

Assim, para que você ainda consiga solicitar o benefício, o artigo de hoje trouxe um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o processo de solicitação da isenção da taxa do Vestibular de Inverno 2023 da UEM. Vamos conferir!

Vestibular de Inverno UEM 2023: pedidos de isenção da taxa

Todos os interessados em participar do Vestibular de Inverno da UEM deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 177. O pagamento deverá ser efetuado até o dia 12 de julho de 2023 e é fundamental para a homologação da inscrição.

Porém, a UEM também oferece aos participantes possibilidade de solicitar isenção da taxa. Segundo as informações presentes no Manual do Candidato, poderão solicitar o benefício os candidatos regularmente cadastrados no CadÚnico para Programas Sociais do Governo Federal e membros de família de baixa renda, com renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa.

Os pedidos deverão ser enviados de forma online até esta segunda-feira, dia 12 de junho de 2023, no site do Vestibular da UEM. No momento da solicitação, os candidatos deverão enviar os documentos solicitados que comprovem a própria condição e renda. A lista completa pode ser encontrada no edital do processo seletivo.

O resultado preliminar dos pedidos de isenção será divulgado pela UEM no dia 20 de junho. Os candidatos poderão enviar recursos quanto ao resultado.

Após a análise dos recursos recebidos, a UEM irá divulgar o resultado final com os nomes dos candidatos contemplados com a isenção no dia 27 de junho.



Vestibular de Inverno UEM 2023: inscrições abertas até 10 de julho

As inscrições para a edição 2023 do Vestibular de Inverno da UEM começaram nesta terça-feira, dia 30 de maio. Todos os candidatos poderão se inscrever até o dia 10 de julho de 2023.

A inscrição deve ser realizada exclusivamente de forma online por meio do preenchimento do formulário disponível na página do Vestibular de Inverno da UEM.

No momento da inscrição, o candidato deverá indicar algumas informações importantes, como:

Opção de curso: os candidatos poderão selecionar até três cursos distintos em ordem de preferência;

Língua estrangeira: o candidato deverá escolher uma língua estrangeira dentre Espanhol, Francês ou Inglês;

Mesa para canhoto: o candidato canhoto deverá assinalar a própria condição para receber uma mesa adequada no dia da prova;

Cidade de realização da prova: o candidato deverá escolher uma cidade para fazer a prova do vestibular. As opções são: Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Cidade Gaúcha, Curitiba, Goioerê, Ivaiporã, Maringá, Paranavaí, Ponta Grossa e Umuarama.

Vestibular de Inverno UEM 2023: prova presencial

O Vestibular de Inverno 2023 da UEM prevê a aplicação de uma prova presencial para todos os candidatos.

Os locais de prova serão divulgados no dia 27 de julho e as provas serão aplicadas no dia 27 de agosto. Os exames serão compostos por uma redação e por 50 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre as disciplinas de Linguagens e Códigos, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza.

Vestibular de Inverno UEM 2023: divulgação dos gabaritos e resultados

O gabarito da prova será divulgado no dia 28 de agosto de 2023, a partir das 10h. No dia 11 de setembro serão divulgadas a imagem digitalizada da prova e a nota da prova de redação.

O resultado final do Vestibular de Inverno 2023, por sua vez, será divulgado no dia 18 de setembro, a partir das 10h. Porém, o período de matrículas dos candidatos convocados em primeira chamada ainda não foi definido pela UEM.