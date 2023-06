As fusões de franquias são usadas por muitas empresas como meio de expandir seu alcance. Esta ação oferece uma variedade de benefícios tanto para o negócio quanto para a marca. Por isso que hoje, indicaremos as vantagens de fazer fusão de franquias.

O número de fusões e aquisições de marcas no mercado brasileiro aumentou 48% em 2022 em comparação com os cinco anos anteriores. É o que mostram as estatísticas da Associação Brasileira de Franquias (ABF).

Uma das estratégias mais populares nos últimos anos para empresas que buscam crescer ou consolidar sua participação no mercado é a fusão com outra empresa. Assim, de uma simples fusão, as duas empresas decidiram tornar-se sócias, cada uma contribuindo para a gestão da nova marca.

Este texto irá ajudar a obter uma compreensão mais profunda do processo e seus benefícios. Acompanhe leitura!

O que é uma fusão de franquias?

Muitas empresas procuram não “bater de frente” contra concorrentes diretos, e assim, usam a estratégia de fusão com outras franquias para aumentar sua presença no mercado.

Não há nenhum limite rígido para o número de fusões que podem ocorrer. Em outras palavras, uma única empresa pode se fundir em um negócio com quantas marcas julgar conveniente.

Mas lembre-se: uma fusão não é o mesmo que comprar uma marca. Neste cenário, um comprador adquire uma parte de um negócio existente ou todo o negócio em execução. Assim, as operações da empresa são distintas umas das outras, mesmo que o nome permaneça o mesmo.

Quando falamos de fusão, as coisas são um pouco diferentes. Neste caso, as duas entidades se fundem para formar um novo negócio. Assim, as duas empresas podem expandir suas operações e acelerar suas vendas.

A cooperação entre as partes, geralmente, resulta em redução de custos e aumento da competitividade dos bens e serviços.



Você também pode gostar:

É importante lembrar que os órgãos reguladores devem aprovar qualquer fusão. Isso porque, existem mercados com níveis potencialmente baixos de concorrência e, consequentemente, baixa escolha do consumidor. Esta situação, impõe muitas vantagens tanto para franqueadores quanto para franqueados, algumas das quais são sentidas com mais intensidade pelos próprios franqueados.

Quais são as vantagens de fazer fusão de franquias?

A fusão de franquias envolve empresas que decidiram unir forças para aumentar sua presença no mercado. Especialistas em franquias afirmam que o maior alcance das marcas combinadas é o principal benefício de uma fusão.

Assim, esta é a chance de o empresário entrar no mercado com uma nova abordagem e público, mesmo em campos semelhantes, ainda têm bases de clientes diferentes.

Dessa forma, ela consegue aumentar as vendas e atrair uma base maior de clientes para suas franquias.

Ampliação do número de nichos atendidos

Estamos cientes de que as empresas que operam em vários nichos que mesmo os concorrentes diretos podem optar por concentrar seus esforços em outros lugares.

No caso de fusão, muitas vezes, as empresas, reúnem seus recursos e conhecimentos para melhor se posicionar em um mercado específico.

Aumento dos lucros dos franqueadores e franqueados

Esse aspecto acaba ganhando destaque como resultado direto da expansão da abrangência e variedade do mercado. Além de ser um desenvolvimento previsível, se torna, um objetivo principal para empresas que buscam fundir franquias. Nesta linha de pensamento, as despesas vão cair.

Assim, a fusão de franquias, trabalhará para tornar o negócio mais atraente para os clientes, o desperdício está sendo reduzido e as ineficiências estão sendo reduzidas. Como resultado, será algo ainda mais atraente, com produtos e serviços com preços competitivos.

Aumento da competitividade no mercado

Tanto proprietários quanto franqueados, se beneficiarão com esses desenvolvimentos à medida que melhoram sua capacidade de competir no mercado. Examine os obstáculos potenciais listados abaixo e saiba como contorná-los:

Ampliação da estrutura empresarial: o franqueado receberá treinamento e suporte para torná-lo um especialista na marca. Assim, com pouca ou nenhuma experiência, ele estará em uma posição para entrar no mercado, começar a atuar e alcançar os resultados desejados;

Melhoria nos resultados, atendimento ao cliente e outras métricas: uma vez que o negócio se estabeleceu, novas oportunidades serão apresentadas e o empreendedor estará mais bem equipado para aproveitá-las.

É possível observar que, como resultado da fusão, a empresa resultante será maior do que a soma de suas partes, e aumentará a confiança ao mercado.

Além disso, com todas as vantagens existentes, tanto franqueadores quanto franqueados, irão diminuir consideravelmente sua exposição aos riscos do mercado.

Em particular, ao enfrentar um mercado altamente competitivo onde cada parcela de lucro conta na hora de fechar, empresas que estão começando, com pouca história, mas grandes sonhos, muitas vezes optam por se fundir em organizações maiores.

Assim, buscam parceiros para agregar recursos e construir juntos uma marca mais forte.