Um dos principais objetivos dos estudantes que participam da prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) é usar a pontuação obtida no exame no SISU, o Sistema de Seleção Unificada.

O SISU é uma plataforma criada em 2010 que permite o ingresso de milhares de estudantes em instituições de ensino públicas que fazem parte da seleção.

As datas do SISU 2023/2 já foram divulgadas no próprio site do SISU e as inscrições no programa começam na próxima segunda-feira, dia 19 de junho.

Dessa forma, se você pretende participar da seleção, é muito importante que você comece a se preparar desde já para fazer a sua inscrição: e é justamente por isso que o artigo de hoje separou um resumo com as principais informações sobre o SISU 2023/2. Confira!

SISU 2023/2: inscrições começam na próxima semana

As inscrições para a próxima edição do SISU irão começar na próxima segunda-feira, dia 19 de junho de 2023. Os candidatos poderão se inscrever até as 23h59 do dia 22 de junho, ainda na mesma semana, de acordo com o horário de Brasília.

Poderão se inscrever no SISU todos os estudantes que participaram da última edição do ENEM (no ano de 2022) e que não obtiveram nota zero na redação do exame.

Os estudantes que ainda não concluíram o ensino médio e que também não estão no último ano do ensino médio também podem participar do SISU 2023/2 por meio da modalidade “treineiros“. Porém, esses estudantes não serão considerados no momento de seleção para as vagas.

SISU 2023/2: como se inscrever?

As inscrições para participar do SISU 2023/2 irão acontecer exclusivamente de forma online por meio do Portal de Acesso Único do MEC. Todos os candidatos que quiserem se inscrever precisam ter acesso a uma conta gov.br, a plataforma de serviços digitais do governo federal.



Você também pode gostar:

As inscrições são totalmente gratuitas, uma vez que os estudantes não precisam pagar nenhum tipo de taxa de inscrição para participar do SISU 2023/2.

No momento da inscrição no SISU 2023/2, os candidatos poderão indicar até duas opções de cursos em ordem de preferência. É importante prestar atenção no local de oferta e no turno do curso, ainda que em uma mesma instituição.

Além disso, os candidatos devem indicar também a modalidade pela qual desejam participar da seleção: sistema de cotas, ampla concorrência, etc. Essas informações poderão ser alteradas até o último dia de inscrições (22 de junho).

Depois disso, o candidato deve aguardar o fim do período de inscrições. Quando as inscrições terminarem, o sistema irá calcular a nota de corte dos candidatos com base nas pontuações do ENEM apresentadas. Com a divulgação das notas, os candidatos aprovados irão receber uma notificação sobre a aprovação e poderão fazer a própria matrícula na universidade.

SISU 2023/2: divulgação dos resultados

Conforme as informações divulgadas, o resultado da chamada única e regular do SISU 2023/2 será divulgado dia 27 de junho. Os candidatos convocados deverão realizar os procedimentos de matrícula entre os dias 26 de junho e 04 de julho.

A lista de espera do SISU, por sua vez, irá acontecer entre os dias 27 de junho e 04 de julho e os candidatos deverão manifestar interesse dentro desse período para participar da segunda seleção. Por fim, a convocação dos estudantes que participaram da lista de espera irá acontecer no dia 10 de julho.

Confira o edital do SISU 2023/2 para mais informações sobre o funcionamento do sistema de seleção.

SISU 2023/2: quais são as vantagens de participar da seleção?

A seleção via SISU é uma ótima oportunidade para todos os estudantes que querem estudar em uma instituição de ensino superior pública brasileira.

Veja algumas vantagens de participar da próxima edição do SISU:

Aproveitamento da nota obtida na última edição do ENEM;

Seleção com base em critérios transparentes;

Possibilidade de ingresso em uma universidade pública;

Processo de inscrição grátis e online.