Compreender como plantar babosa torna-se muito divertido e atraente para quem gosta de suculentas. Afinal, a planta tem muitas aplicações práticas e benefícios para a saúde, e também se tornou uma adição atraente à decoração da nossa casa. Por isso que hoje, vamos ensinar como plantar a babosa em apartamento.

Portanto, montamos um conteúdo repleto de dicas úteis de plantio para babosa. E assim, você pode entender com mais detalhes sobre porque a família de suculentas Aloe é tão conhecida e adaptável.

Afinal, por que a babosa é uma planta tão especial?

Antes de plantar a babosa, é importante ter em mente que a espécie tem um aspecto único que a torna fácil de reconhecer. Além do mais, ainda lhe confere potencial decorativo em uma variedade de ambientes internos.

Primeiramente, suas folhas podem crescer até 50 centímetros e são grossas, rígidas e cobertas de espinhos. Aliás, existem três tipos principais de plantas de Aloe encontradas no Brasil:

Aloe vera, que possui um gel transparente que pode ser utilizado na pele e no cabelo. Ademais, também é útil como medicamento caseiro para diferentes doenças;

Aloe maculata, que o gel não deve ser aplicado espontaneamente na pele, podendo causar queimaduras sérias; e,

Aloe arborescens, que pode crescer até 1 metro de altura, sendo normalmente encontrado nas montanhas.

A Aloe vera há muito tempo está ligada a preocupações com a aparência dos cabelos, pois atua: prevenindo a queda, estimulando o desenvolvimento e hidratando os fios, é muito utilizado como tratamento capilar.

Além disso, também é útil para prevenir o aparecimento de linhas finas e rugas na pele.

Mas, os benefícios do cultivo da babosa vão muito além da colheita inicial, pois é uma ótima planta utilizada para uma variedade de remédios de saúde. Por isso, possui propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias naturais e pode ser útil para amenizar queimaduras solares.

Como plantar babosa em apartamento?

Uma das coisas mais importantes a ter em mente ao aprender a cultivar babosa é que ela tem um sistema radicular expansivo. Portanto, precisa de muito lugar para se desenvolver. Assim, as plantas requerem um recipiente grande com orifícios de drenagem porque prosperam em solo seco.

O solo de plantio de babosa deve ter partes iguais de solo, areia e composto, com alto teor de fósforo. Por isso, a muda pode ter vindo de um botão ou de uma folha. Afora esses insumos, devem ser adquiridos pás e tesouras, que auxiliam no cuidado.

Como plantar a babosa em forma de brotos?

Hoje que você já conhece um pouco mais sobre essa planta, é hora de aprender sobre o cultivo da babosa. Desse modo, comece decidindo se vai plantar a partir de sementes ou mudas, pois ambos requerem diferentes níveis de atenção.

O broto da babosa vem de uma planta-mãe, e essa planta precisa de um sistema radicular robusto para crescer corretamente. Em seguida, encha cuidadosamente o recipiente com terra, cascalho e feijão azuki depois de fazer sua seleção. Por fim, tente arejar a mistura com as mãos o máximo possível, pois a planta prefere solo levemente úmido.

Cortar cuidadosamente o broto resultará em sua colocação no centro do vaso, onde as raízes estarão mais longas. Em seguida, adicione um pouco mais da mistura e mexa como de costume. Depois de plantar uma muda, certifique-se de regá-la completamente.

Como plantar a babosa em folhas?

Se você plantar babosa dessa forma, saiba que o tamanho ideal das folhas da planta é entre 8 e 10 centímetros, para realizar o plantio.

Se for o caso, encha o recipiente com a combinação de areia, terra e adubo, fazendo furos na mistura para segurar os pedaços que você recortou. A parte importante desse plantio é não acobertar a folha cortada com terra. Em vez disso, você deve cuidadosamente afofar em torno dela e então regar.

Como cuidar da planta?

Para que a planta consiga sobreviver, a rega é crucial. Assim, a rega semanal é suficiente para esta planta, evitando o jorro excessivo. Desta forma, as raízes irão se fixar ao solo. Uma vez que, no caso do plantio em folha, não é necessário enterrar para formar as raízes.

Esta planta prospera na luz solar intensa, o que é essencial para o seu desenvolvimento. Assim, é necessário, no mínimo oito horas diárias de iluminação direta.

Além disso, a poda da planta é necessária para ajudar no crescimento da planta, eliminando as folhas mais secas. Outra necessidade da poda, é controlar o tamanho da babosa, pois tende a ter um crescimento acelerado.

Quando a poda for realizada, é possível aproveitar as folhas e replantar em outros locais, multiplicando os vasos de babosa em sua casa.