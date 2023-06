Todo rendimento recebido além de um salário regular é considerado renda extra. Dessa forma, o texto a seguir foi preparado para você caso tenha interesse em diversificar sua renda, mas não saiba por onde começar. Então, podemos adiantar que as franquias de renda extra estão aí para ajudar nesse sentido.

Segundo relatório divulgado em 2022, a Associação Brasileira de Franchising (ABF) revelou que o modelo de negócio de franquias gerou receita de R$ 211,4 bilhões. Esse valor representa um aumento de 14,3% em relação aos níveis de 2021.

Os negócios neste campo podem revelar-se um meio frutífero de ganho financeiro. Portanto, uma grande oportunidade para quem busca alcançar objetivos pessoais ou sair do endividamento. Então, continue lendo para saber mais.

Qual a ideia principal de gerar renda extra?

Investir em uma franquia de baixo investimento, é um meio passivo de geração de renda adicional. Aliás, esse tipo de estrutura de negócios permite que um empreendedor desenvolva ainda mais uma marca preexistente no mercado.

Assim, para que este seja um trabalho frutífero, é necessário aderir a certos padrões. Pois, a marca impõe esses regulamentos para garantir que toda a sua rede de distribuição forneça produtos e serviços consistentemente de alta qualidade a seus clientes.

Este fato ocorre para evitar que cada unidade franqueada opere de maneira isolada. Assim, todas as informações necessárias são passadas através de treinamentos e suporte específico. Desse modo, o empreendedor ficará preparado, terá acesso ao conhecimento e à experiência que a franqueadora acumulou ao longo dos anos.

Essas oportunidades ficam disponíveis por meio do sistema de franquias, lembrando que a Circular de Oferta de Franquia (COF) contém todos esses dados, tornando-se um documento comercial crucial.

Como ganhar dinheiro com franquias de renda extra?



Um equívoco muito comum entre pessoas que querem ter renda extra, é que apenas grandes corporações podem se dar ao luxo de abrir franquias. No entanto, a realidade é bem diferente.

Aliás, existem muitas micro franquias ou nano franquias, onde o valor do investimento não pode ser superior a R$ 105 mil para se qualificar em ser franqueado. Na realidade, existem inclusive micro franquias em que o investimento inicial é zero.

Uma das principais vantagens dos negócios dessa categoria é que o empresário pode administrar a empresa no conforto de sua casa. E desta forma, tem grandes possibilidades de conciliar a vida pessoal com suas obrigações profissionais.

Em que opções é possível investir em franquias para renda extra?

Existem muitas opções de franquias que podem ajudá-lo a ganhar algum dinheiro extra. Aliás, muitas oportunidades estão abertas para você iniciar a sua franquia e obter renda extra.

Por isso, veja algumas indústrias promissoras que apresentam perspectivas empolgantes para empresários que buscam renda complementar:

Setor de serviços digitais;

Alimentos e remédios naturais;

Mercado de produtos artesanais e personalizados;

Profissionais de marketing digital;

Criadores de conteúdo;

Designers gráficos; e,

Desenvolvedores da web.

Sendo que estas últimas, dispararam junto com a expansão do mercado online.

Então, estão entre os segmentos que mais possuem oferta de franquias para renda extra:

alimentos orgânicos, veganos e sem glúten, considerando a crescente preocupação das pessoas com sua saúde e felicidade;

produtos exclusivos e artesanais, que tem como principal impulso o desejo dos consumidores de se diferenciarem por meio do uso de tais itens;

cuidados, como salões de beleza, barbearias e spas, são outra indústria em crescimento.

Assim, antes de se decidir por uma movimentação e busca por dinheiro extra, você deve investigar preocupando-se cada vez mais com a sua aparência e bem-estar. Dessa forma, tornando a indústria da beleza e bem-estar promissora para quem tem competências relevantes.

O que precisa investigar antes de investir em franquias de renda extra?

Pesquise o mercado local, verifique os pontos que os concorrentes se destacam. Sendo assim, certifique-se de que haja interesse suficiente para sustentar seu negócio.

Se você dedicar tempo e esforço, poderá encontrar uma oportunidade lucrativa em um setor em crescimento e ganhar a vida que atende às suas necessidades.

A partir do momento em que você tiver claro, o que você determina para trabalhar, o tempo que você tem disponível e o domínio firme do assunto em questão, abra seu negócio e comece a ganhar dinheiro.

Abrir uma franquia para aumentar a renda familiar, é mais comum do que você pode imaginar. Dessa forma, muitas pessoas, hoje, estão investindo em franquias de renda extra para ter maior comodidade em sua vida. Bem como, poder dar mais confiança e tranquilidade na sua vida pessoal.

Em muitos casos, as franquias de renda extra, passam a ser, num futuro bem próximo, a principal fonte de renda do empreendedor. Por isso, é necessário, determinar com clareza os pontos apresentados acima.