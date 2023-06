Muitos profissionais estudaram como realizar vendas utilizando WhatsApp Business na tentativa de aumentar os ganhos e melhorar o relacionamento entre marcas e clientes. Aliás, esta é uma solução que não só é fácil de usar, mas também tem uma ampla abrangência entre os clientes de vários nichos, graças aos seus baixos custos operacionais. Por isso que hoje, indicaremos os principais erros que você precisa evitar usando o WhatsApp Business.

A pesquisa de 2022 da We Are Social descobriu que, entre os usuários da Internet de 16 a 64 anos, 96,4% usavam o WhatsApp. No total, o brasileiro médio gasta 29,2 horas mensais conversando no aplicativo. Portanto, há muitas boas razões para investir dinheiro nisso.

Esta é a razão pela qual, escrevemos este artigo detalhando os erros comuns que deve evitar ao se comunicar com clientes atuais e potenciais via WhatsApp Business.

O que é o aplicativo de mensagens WhatsApp Business?

WhatsApp Business é uma variante aplicativo de mensagens, com foco em empresas de qualquer porte que desejam aprimorar seus canais oficiais de comunicação com seus clientes para, entre outras coisas:

Efetivar vendas online;

Informar sobre compras e entregas planejadas;

Esclarecer quaisquer dúvidas ou preocupações que possam ter sobre um produto;

Prestar assistência durante o procedimento de compra;

Receber e acompanhar as reclamações dos clientes.

A criação de uma conta comercial no WhatsApp Business, que pode ser verificada pelo fornecedor do aplicativo, é uma ótima maneira de ganhar a confiança de seus clientes e garantir que você fala sério.

Com esta conta, você pode personalizar seu perfil com diversos detalhes sobre a marca. Por exemplo, como horário de funcionamento, catálogo de produtos, formas de contato, endereço físico, perfis nas redes sociais e outras ações. Além do mais, é possível:

Usar o WhatsApp Web para reduzir a dependência de dispositivos móveis;

Enviar mensagens instantâneas aos clientes antes, durante e após a visita ao estabelecimento.



Erros que você precisa evitar usando o WhatsApp Business

Se você já sabe o que é o WhatsApp Business, vamos à parte interessante: o que você não deve fazer ao incorporá-lo à sua tática de vendas. Em muitas situações, essas ações não são notadas pela empresa, mas o consumidor e o lead que interagem com a marca vão perceber imediatamente.

Encaminhar assuntos que não tem relação com as vendas

O WhatsApp Business foi projetado com a comunicação de vendas em mente, por isso é rápido, fácil e simplificado. Assim, ninguém gosta de perder tempo inutilmente.

Por isso, evite inundar o usuário com mensagens automáticas até que ele clique em vários itens antes de ser atendido. Afinal, esses dados estranhos só vão desacelerar as coisas e fazer com que a conversação com a empresa pareça complicada e cheia de brechas.

Encaminhar mensagens robotizadas no WhatsApp Business

Estamos falando sobre as mensagens de comunicação que dá a impressão de ser escrita por bots e que todos recebem automaticamente? Aliás, esta atitude é considerada um erro se você quiser aumentar as vendas com o WhatsApp Business.

A conversa é menos pessoal e não tem sintonia com as necessidades do consumidor devido à falta de humanização. Na verdade, impressão que dá ao cliente, é que ele é somente mais um número. Logo, ele compreende que a empresa não se preocupa com ele ou seu bem-estar.

Enviar mensagens sem permissão ou em momentos inapropriados

Um bom exemplo disso é quando uma empresa envia anúncios em massa sobre vendas, descontos e outros incentivos. Aliás, geralmente incluindo arquivos de áudio, imagens e até vídeos, além de texto escrito.

Assim, o que era para ser uma forma de comunicação alternativa torna-se uma fonte de spam indesejada e irritante.

É incomum que os usuários denunciem e bloqueiem o perfil de uma empresa após passar por esse tipo de problema. Além disso, a Lei Geral de Proteção de Dados afirma que sua empresa pode enfrentar sérias consequências se você não conseguir obter a permissão do usuário antes de enviar mensagens.

Utilizar uma linguagem imprópria

Evitar utilizar uma linguagem imprópria com um potencial cliente ou utilizador que tenha interesse nos produtos ou serviços da empresa. Aqui, seja razoável e compreensivo com a perspectiva da outra pessoa.

Evite, portanto, utilizar linguagem sexista, gírias, formas rápidas de tratamento, emojis e gifs com carga sexual e assim por diante.

Pelo contrário, você pode fazer com que uma pessoa se sinta desvalorizada e desrespeitada, não apenas como cliente, mas como ser humano.

Os negócios são livres para adotar um tom mais casual e usar expressões idiomáticas e gírias. No entanto, somente se faz parte da estratégia deliberada da marca atrair um grupo demográfico específico.

Evite ao máximo, escritas com erros de português

Cometer erros de escrita é estritamente proibido. Aliás, a reputação da empresa sofre um golpe direto por causa disso.