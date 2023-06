No estado do Ceará, o Sistema Nacional de Empregos e o Instituto do Desenvolvimento do Trabalho (Sine/IDT) anuncia novas 855 vagas de empregos para profissionais em diversos níveis de escolaridade e áreas de formação aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS VAGAS Servente de obras 01 vaga Soldador 12 vagas Supervisor de logística 01 vaga Supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos 01 vaga Técnico eletricista 01 vaga Técnico em saúde bucal 03 vagas Teleoperador 300 vagas Operador de máquina de corte de roupas 01 Operador de telemarketing ativo e receptivo 111 Organizador de evento 01 Passador de roupas 01 Açougueiro 02 Administrador de edifícios 01 Agente de vendas de serviços 05 Ajudante de estruturas metálicas 01 Analista de recursos humanos 01 Armazenista 10 Marceneiro 03 Mecânico de auto em geral 02 Mecânico de automóveis e caminhões 01 Mecânico de automóvel 04 Mecânico de motocicletas 01 Barman 01 Bombeiro hidráulico 02 Camareira de hotel 02 Carpinteiro de obras 03 Chefe de cozinha 01 Churrasqueiro 04 Modelista de roupas 01 Montador de estruturas metálicas 02 Montador de máquinas 01 Motofretista 01 Motorista de ônibus urbano 05 Oficial de manutenção predial 01 Eletricista 02 Eletricista de instalações 01 Eletricista de manutenção em geral 02 Eletricista de manutenção industrial 01 Empregado doméstico nos serviços gerais 01 Encarregado de supermercado 05 Auxiliar administrativo 03 Auxiliar de contabilidade 01 Auxiliar de cozinha 18 Auxiliar de faturamento 02 Auxiliar de laboratório de análises clínicas 01 Auxiliar de limpeza 01 Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica 01 Fiscal de prevenção de perdas 10 Forneiro de padaria 01 Garçom 06 Gerente comercial 01 Gerente de restaurante 06 Auxiliar de marceneiro 03 Auxiliar de mecânico de autos 02 Auxiliar de pessoal 01 Auxiliar em saúde bucal 04 Auxiliar financeiro 01 Auxiliar técnico de refrigeração 03 Pedreiro 01 Pedreiro de fachada 03 Promotor de vendas 17 Repositor de mercadorias 14 Representante comercial autônomo 04 Serralheiro 02 Serralheiro de ferro 01 Supervisor de vendas comercial 04 Técnico de edificações 02 Técnico de refrigeração (instalação) 02 Vendedor interno 03 Vendedor pracista 04 Costureira em geral 01 Cozinheiro de restaurante 01 Cozinheiro geral 02 Cumim 02 Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 01 Atendente de lojas 09 Atendente de lojas e mercados 02 Atendente do setor de frios e laticínios 10 Fiscal de atividades urbanas 01 Fiscal de loja 01 Governanta de residência 01 Inspetor de equipamentos 01 Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos 02 Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) 02 Assistente administrativo 01 Assistente de cobrança 01 Atendente de balcão 10 Atendente de lanchonete 03 Mecânico de refrigeração 07 Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) 01 Mensageiro 01 Mestre padeiro 01 Conferente de carga e descarga 01 Consultor de vendas 07 Coordenador de restaurante 03 Copeiro 07 Costureira de máquinas industriais 05 Operador de caixa 03 Operador de guilhotina (corte de papel) 01 Operador de guincho 01 VAGAS exclusivas para PCD Cantineiro (escola) 02 Coordenador administrativo 01 Copeiro de hospital 02 Cumim 01 Empacotador, a mão 04 Enfermeiro 01 Servente de obras 04 Supervisor de telemarketing e atendimento 01 Técnico de enfermagem 01 Técnico de laboratório de análises clínicas 01 Teleoperador 20 Auxiliar de cozinha 01 Auxiliar de limpeza 24 Biomédico 01 Fiscal de prevenção de perdas 03 Garçom 01 Inspetor de alunos 04 Lavador de ônibus 03 Monitor de alunos 02 Operador de caixa 07 Operador de telemarketing ativo e receptivo 26 Porteiro 02 Repositor de mercadorias 02 Ajudante de farmácia 01 Atendente de lojas 01 Atendente de telemarketing 26 Auxiliar administrativo 02

INSCRIÇÃO SINE/IDT

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico da Emprega Brasil, baixar o aplicativo SINE FÁCIL ou enviar o currículo para um dos e-mails abaixo, colocando o nome da vaga de interesse no “assunto” da mensagem.

vagas.centro@idt.org.br

vagas.benfica@idt.org.br

vagas.papicu@idt.org.br

vagas.messejana@idt.org.br

vagas.antoniobezerra@idt.org.br

vagas.fortaleza@idt.org.br

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

