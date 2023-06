Pode ser difícil para muitas pessoas encontrar um equilíbrio entre seus próprios objetivos e os objetivos de sua empresa. Aliás, este é um tema importante, porque afeta diretamente a produtividade e a satisfação no trabalho.

Assim, este artigo demonstrará como encontrar um equilíbrio entre os objetivos individuais e da empresa para alcançar o desempenho ideal.

Divirta-se lendo!

O que são objetivos pessoais e objetivos da empresa?

Os objetivos pessoais normalmente incluem o crescimento profissional, além de buscar atender as suas necessidades e interesses. Por outro lado, os objetivos da empresa, são as referências que os negócios estabelecem para si mesmas a fim de alcançar suas aspirações, como crescimento de vendas, expansão de mercado ou globalização.

Apesar que os objetivos pessoais e da empresa podem parecer distintos, na verdade estão interligados e têm o potencial de afetar uns aos outros.

Como ilustração, um trabalhador que aspira aprimorar suas habilidades de liderança na vida privada pode usar essas habilidades no local de trabalho para promover os objetivos da empresa.

Da mesma forma, as empresas podem melhorar a satisfação e a lealdade dos funcionários. Ou seja, fornecendo oportunidades de treinamento e promoção que ajudam os funcionários a atingir suas metas individuais de carreira.

Qual é a diferença estre os objetivos?

Os objetivos pessoais, são aqueles que as pessoas esperam alcançar em suas vidas fora do local de trabalho. Enquanto, as empresas têm objetivos organizacionais que esperam alcançar ao longo de sua existência.

A principal distinção entre metas pessoais e organizacionais é que as primeiras dizem respeito à vida de um indivíduo. Já as últimas ao florescimento de uma organização.

Os objetivos pessoais são afetados pelas necessidades, desejos e valores do indivíduo, enquanto as metas da empresa são definidas pela liderança estratégica e operacional da empresa.

Vimos no exemplo anterior sobre a possibilidade do colaborador desenvolver habilidades de liderança. Pois, apesar de suas diferenças, objetivos pessoais e da empresa podem se interligar e se influenciarem mutuamente.

Como equilibrar seus objetivos pessoais com os da sua empresa?

Alinhar seus objetivos pessoais e profissionais mais fácil do que você imagina, e descrevemos as etapas que você precisa seguir abaixo.

Especifique seus objetivos individuais

Você deve começar definindo seus objetivos pessoais e descobrindo quais são os mais importantes para sua vida profissional. Por exemplo, pense nas coisas da sua vida pessoal que gostaria de melhorar, como hobbies, viagens, saúde, relacionamentos, entre outras.

Aprenda a alcançar seus objetivos profissionais

Em seguida, o próximo passo é determinar seus objetivos profissionais depois de pensar um pouco nas coisas que deseja realizar em sua carreira como: promoções, desenvolvimento de habilidades e assumir projetos mais desafiadores.

Procure onde seus objetivos se sobrepõem

Examine o quão bem seus objetivos pessoais e profissionais se alinham. Por exemplo, se você quer viajar mais e sua empresa tem oportunidades de negócios em outros países, isso pode representar uma sobreposição entre seus objetivos pessoais e profissionais.

Crie uma estratégia

Faça uma estratégia para alcançar seus objetivos pessoais e profissionais. Isto é, delineando as etapas você precisará seguir e estabelecendo um prazo para concluir cada uma delas.

Estabeleça as maneiras pelas quais sua empresa pode ajudá-lo a atingir seus objetivos. Exemplificando, como oferecendo oportunidades de desenvolvimento profissional ou um horário flexível.

Recuperar e reajustar

Você está no caminho certo para alcançar seus objetivos pessoais e profissionais, revisando seu plano de ação regularmente. Para isso, certifique-se de que você está efetivamente equilibrando eles, fazendo os ajustes necessários.

Como é possível criar os objetivos pessoais e da empresa?

Depois de demonstrar como alinhar seus objetivos, daremos algumas sugestões para definir objetivos mais amplos.

Equilibre o que você precisa e o que você quer

Equilibre o que você quer da sua vida pessoal e profissional. Assim, estabeleça valores, interesses, relacionamentos, desenvolvimento de habilidades e qualquer outra coisa que seja importante para você.

Examine o estado das coisas

Avalie a circunstância presente para identificar as lacunas entre o presente e o estado futuro desejado. Assim, estabeleça quais habilidades, recursos e conhecimentos você precisará desenvolver para atingir suas metas individuais e profissionais.

Priorize as metas mais importantes

Depois que os objetivos foram delineados, priorize-os em termos de importância e viabilidade dentro de um determinado período.

Estabeleça a combinação de metas de curto, médio e longo prazo para garantir que você está progredindo em direção às suas metas finais, mesmo ao satisfazer necessidades mais imediatas.

Crie estratégias de ação

Crie um passo a passo para atingir cada meta, descrevendo os passos que você precisa dar e os prazos que você estabeleceu para si mesmo.

Assim, sempre pondere se seus objetivos pessoais e os da empresa estão ou não alinhados. Pois, se não estiverem, você deve procurar uma empresa cuja cultura seja mais congruente com a sua.