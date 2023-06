O Caixa Tem, para quem não conhece, é um aplicativo de serviços sociais e transações bancárias, lançado pela Caixa Econômica Federal em abril de 2020. O aplicativo funciona como uma conta poupança social digital, e através dele os brasileiros conseguem realizar saques de benefícios sociais, entre outras funcionalidades.

Sendo assim, com a segunda quinzena de junho se aproximando, o Caixa Tem irá contar com pagamentos para seus inscritos. É importante destacar que os pagamentos variam de pessoa para pessoa, sendo que cada usuário do aplicativo deve conferir a quais benefícios sociais possui direito.

Primeiramente, o Caixa Tem traz a possibilidade de realizar o saque do Bolsa Família neste mês de junho. Sendo assim, através do aplicativo, os usuários conseguem acessar o dinheiro referente ao programa social, que foi totalmente reformulado em 2023, e conta com diversos pagamentos adicionais. Confira a seguir as novidades do Bolsa Família.

Bolsa Família em 2023

Dentre as principais novidades apresentadas pelo Governo Lula está o valor mínimo do Bolsa Família, que está em R$ 600, e foi considerado de extrema importância entre as famílias que fazem parte do programa social.

Além disso, o Governo Federal também implementou pagamentos adicionais para certos beneficiários do programa, segundo alguns requisitos. Nesse sentido, existe a possibilidade de pagamento extra para famílias com filhos de 0 a 18 anos (incompletos), assim como para aquelas com gestantes em sua composição.

Desta maneira, famílias beneficiárias do Bolsa Família com filhos de 0 a 6 anos de idade recebem um pagamento adicional de R$ 150 para cada criança nesta condição. Além disso, as famílias que possuem gestantes e filhos de 7 a 18 anos (incompletos) estão aptas a receber uma parcela extra de R$ 50 do programa social.

Por fim, o Bolsa Família no mês de junho também trouxe outra novidade. A partir deste mês o programa paga R$ 142 para cada pessoa que compõe a família beneficiária. Lembrando que todos esses benefícios do programa social podem ser aproveitados através do Caixa Tem.

Outros pagamentos do Caixa Tem



Além do pagamento do Bolsa Família, como todos seus benefícios e pagamentos adicionais, o Caixa Tem também possibilita ao cidadão o acesso a outro benefício social: o Auxílio Gás.

O Auxílio Gás é um benefício pago pelo Governo Federal destinado a famílias de baixa renda, que auxilia com suporte financeiro para a compra do botijão de gás de cozinha. Sendo assim, no mês de junho, o auxílio será pago a cerca de 6 milhões de famílias brasileiras, para que tenham condições de acesso a esse item essencial para o preparo de alimentos.

Além disso, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o Auxílio Gás não é um programa vinculado ao Bolsa Família. Esta confusão ocorre, pois os dois programas sociais seguem o mesmo calendário de pagamentos, além de que os dois utilizam o CadÚnico para o cadastro de beneficiários.

No entanto, o repasse do Auxílio Gás, diferente da maioria dos programas sociais do Governo Federal, ocorre de maneira bimestral, ou seja, a cada dois meses. Sendo assim, os pagamentos do benefício ocorrem apenas nos meses pares, que são: fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro. Nesse sentido, neste mês de junho o pagamento deste benefício estará disponível para os brasileiros através do Caixa Tem.