No estado da Bahia, a Prefeitura Municipal de Guanambi anuncia abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 307 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Médico Especialista (Dermatologista) (2 vagas); Médico Especialista (Endocrinologista) (2 vagas); Médico Especialista (Gastroenterologista) (2 vagas); Médico Especialista (Gastroenterologista Pediátrico) (1 vaga); Médico Especialista (Geriatra) (2 vagas); Médico Especialista (Reumatologista) (1 vaga); Médico Especialista (Urologista) (2 vagas); Médico Plantonista (35 vagas); Médico Especialista (Neurologista Pediátrico) (1 vaga); Médico Especialista (Oftalmologista) (2 vagas); Médico Especialista (Ortopedista) (3); Médico (30); Médico Especialista (Alergista) (1 vaga); Médico Especialista (Anestesista) (2 vagas).

Médico Especialista (Psiquiatra) (5); Nutricionista (5); Odontólogo (12); Psicólogo (15); Terapeuta Ocupacional (3); Veterinário (1); Assistente Administrativo I (60); Auxiliar de Saúde Bucal (15); Fiscal de Obras (3); Fiscal Sanitário (2); Fiscal Tributário (2); Técnico de Informática (2); Analista de Controle Interno (1); Analista de Sistema (1); Arquiteto (1); Assistente Social (15); Auditor Fiscal (2); Bibliotecário (1); Biomédico (4); Cirurgião-Dentista (Bucomaxilofacial) (2); Cirurgião-Dentista (Endodontia) (2); Contador (1); Educador Físico (2); Engenheiro Civil (2);

Médico Especialista (Pneumologista Pediátrico) (1); Técnico em Laboratório (5); Técnico em Radiologia (5); Tradutor e Interprete de Língua Brasileira de Sinais (5); Topógrafo (1); Médico Especialista (Imagem) (3); Médico Especialista (Mastologista) (2); Médico Especialista (Neurologista) (2); Médico Especialista (Otorrinolaringologista) (2); Médico Especialista (Pediatra) (2); Médico Especialista (Pneumologista) (2);

Médico Especialista (Ginecologista e Obstetra) (2); Médico Especialista (Hematologista) (1); Médico Especialista (Infectologista) (1); Farmacêutico-Bioquímico (5); Fisioterapeuta (15); Fonoaudiólogo (2); Médico Especialista (Cardiologista) (2); Médico Especialista (Coloproctologista) (2); Médico Especialista (Angiologista) (2);

Os salários oferecidos varia entre R$ 1.302,00 a R$ 6.773,74, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 18 de julho de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora IBAM. O valor da inscrição oscila entre R$ 95,00 a R$ 125,00.

PROVAS



Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva a serem aplicadas no dia 10 de setembro de 2023;

a serem aplicadas no dia 10 de setembro de 2023; prova de títulos, conforme critérios especificados no edital.

O concurso é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

ATRIBUIÇÕES PREFEITURA de Guanambi – BA

ANALISTA DE CONTROLE INTERNO

a) fiscalização de pessoas físicas e jurídicas, de direito público e privado, que recebam, mantenham guarda ou façam uso de valores e de bens do Município ou, ainda, que firmam contrato oneroso, de qualquer espécie, com garantia do Município de Guanambi; b) verificação do cumprimento dos contratos, convênios, acordos, ajustes e de outros atos de que resulte o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações do Município, e a sua conformidade com as normas e princípios administrativos; entre outras atividades.

ANALISTA DE SISTEMA

Atividades relacionadas com a análise dos sistemas, coordenando a implantação, propondo alterações, efetuando a manutenção necessária, com a finalidade de otimizar a área de Processamento de Dados. Elaborar plano de trabalho, especificando prazos para a conclusão de cada uma das etapas referente ao desenvolvimento de sistemas, em consonância com a Assessoria de Organização & Métodos; Levantar informações para projetos de sistemas junto aos usuários de informática; entre outras atividades.

ARQUITETO

Elaborar normas para construções de edificações e loteamentos; Elaborar cronogramas básicos, diagramas e gráficos com vistas às estimativas de custos, prazos de implantação, controle físico do andamento, etc.; Preparar memorial descritivo de projetos de obras e de serviços, especificações, planilhas, orçamentos e dados técnicos; Analisar detalhadamente os projetos de empreendimentos confrontando com a lei; Elaborar projetos para casas proletárias, urbanísticos e outros, de acordo com as informações prestadas em levantamento; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital completo abaixo.

EDITAL nº 02/2023: clique aqui