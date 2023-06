2 mortos em tiroteio após cerimônia de formatura do ensino médio na capital da Virgínia

Saté mesmo pessoas foram baleadas, duas fatalmente, quando tiros soaram na terça-feira do lado de fora de um teatro no centro de Richmond, Virgínia, onde uma cerimônia de formatura do ensino médio havia acabado de terminar, fazendo com que centenas de participantes fugissem em pânico, chorassem e agarrassem seus filhos, autoridades e testemunhas disse.

Um suspeito de 19 anos tentou fugir a pé, mas foi preso e será indiciado por duas acusações de homicídio em segundo grau. Chefe de polícia interino de Richmond, Rick Edwards disse durante uma coletiva de imprensa noturna na qual ele confirmou as duas mortes.

Cinco outras pessoas foram feridas por tiros do lado de fora do Altria Theatre, propriedade da capital do estado, que fica do outro lado da rua de um grande parque gramado e no meio do campus da Virginia Commonwealth University. Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas ou tratadas por ansiedade devido ao caos, de acordo com a polícia.

“Quando eles ouviram o tiroteio, era obviamente um caos”, disse Edwards. “Tínhamos centenas de pessoas em Monroe Park, então as pessoas se espalharam. Estava muito caótico no local.”

Edwards disse que uma das pessoas mortas era um estudante de 18 anos que acabara de se formar, enquanto a outra era um homem de 36 anos que estava lá para a formatura. Seus nomes não foram divulgados, mas a polícia acredita que o suspeito, que não foi imediatamente identificado, conhecia pelo menos uma das vítimas.

“Este deveria ter sido um espaço seguro. As pessoas deveriam se sentir seguras em uma formatura”, disse Edwards.

“É incrivelmente trágico que alguém tenha decidido trazer uma arma para este incidente e espalhar o terror em nossa comunidade.”

Seis pessoas foram levadas ao VCU Medical Center e suas condições variavam de graves a críticas na noite de terça-feira, porta-voz do VCU Health System Maria Kate Brogan disse.

Vários revólveres foram recuperados. A polícia inicialmente disse que dois suspeitos foram detidos, mas Edwards disse mais tarde que eles determinaram que um deles não estava envolvido.

O prefeito de Richmond, Levar Stoney, prometeu garantir que todos os responsáveis ​​enfrentem a justiça.

“Isso não deveria estar acontecendo em lugar nenhum”, disse Stoney

Oficiais dentro do teatro, onde a cerimônia de formatura para colégio huguenote estava ocorrendo, ouviu tiros por volta das 17h15 e comunicou pelo rádio a polícia estacionada do lado de fora, que encontrou várias vítimas, disse Edwards.

membro do conselho escolar Jonathan Young disse a Richmond A estação de TV WWBT que os graduados e outros participantes estavam saindo do prédio quando ouviram cerca de 20 tiros em rápida sucessão.

“Isso levou, como seria de esperar, centenas de pessoas a tentar fugir do tiroteio para voltar ao prédio”, disse Young.

“Isso se materializou em uma debandada”, disse ele.

Duas pessoas foram tratadas por quedas; um jovem foi atropelado por um carro e sofreu ferimentos que não ameaçaram a vida; e nove pessoas foram tratadas no local por ferimentos leves ou ansiedade, de acordo com a porta-voz da polícia Tracy Walker.

Superintendente das Escolas Públicas de Richmond, Jason Kamras disse que os recém-formados estavam do lado de fora tirando fotos com familiares e amigos quando o tiroteio começou.

“Não tenho mais palavras sobre isso”, disse Kamras. “Estou cansado de ver as pessoas serem baleadas, nossos filhos serem baleados. E eu imploro a toda a comunidade que pare, apenas pare.”

Ao ouvir os tiros e depois as sirenes, o vizinho John Willard, 69, subiu na varanda de seu apartamento no 18º andar. Abaixo, ele viu os alunos fugindo em suas roupas de formatura e os pais abraçando os filhos.

“Havia uma pobre mulher em frente ao prédio ao lado do nosso que estava chorando e chorando”, disse Willard, acrescentando que a cena o deixou profundamente triste.

Edythe Payne estava ajudando a filha a vender flores do lado de fora do teatro para os alunos que saíam da cerimônia. Ela disse ao Richmond Times-Dispatch que o tiroteio causou pânico na Main Street, que estava lotada na época.

“Eu me senti mal porque alguns idosos estavam na formatura e foram derrubados no chão”, disse Payne.

O distrito escolar disse que uma formatura diferente marcada para terça-feira foi cancelada “por precaução” e as escolas seriam fechadas na quarta-feira.

O tiroteio em massa, o mais recente em uma nação cada vez mais acostumada a eles, levou a pedidos de reforma.

“A epidemia de violência armada é uma crise de saúde pública que devemos enfrentar”, disse a deputada americana Jennifer McClellan, democrata cujo distrito inclui Richmond, em um comunicado. “Não podemos continuar a viver com medo. Devemos abordar as causas profundas da violência armada e aprovar políticas de segurança de armas de bom senso que protejam nossas comunidades”.

Republicano Tenente Governador Winsome Earle-Searsum fervoroso defensor dos direitos das armas, disse em declarações aos meios de comunicação próximos ao local que o problema não está nas armas, mas nos criminosos.

“Temos que descobrir o que está acontecendo em nossas comunidades”, disse ela.