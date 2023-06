Juntamente com o fogão, a geladeira é um dos eletrodomésticos mais utilizados na cozinha, portanto, é crucial que você mantenha a ordem o tempo todo. Qualquer produto guardado da geladeira por mais tempo do determinado, pode causar odores difíceis de serem eliminados. Por isso que hoje, indicaremos decas caseiras para tirar cheiro ruim da geladeira.

As principais causas de cheiro ruim na geladeira, incluem: desleixo, produtos desperdiçados e armazenamento inadequado de alimentos (como manter uma cebola em uma panela sem tampa). O mau cheiro também pode resultar de um líquido derramado que não é limpo logo em seguida.

Outra situação é quando o alimento guardado estiver com o prazo de validade vencido, assim ele começa a se decompor, liberando gases com odor fétido. Desta forma, é fundamental ficar atento aos prazos de validade das mercadorias armazenadas, monitorar o estado de legumes e frutas e tenha à mão recipientes de armazenamento adequados com tampa.

5 dicas caseiras para tirar cheiro ruim da geladeira

Na sequência, indicamos 5 dicas caseiras para tirar cheiro ruim da geladeira de maneira eficaz:

Removendo o cheiro ruim usando café

O café é muito utilizado para tirar cheiro ruim da geladeira, pelo aroma agradável que o torna um ótimo parceiro no combate ao odor fétido da geladeira. Assim, para utilizar o café, utilize os grãos ou 1 colher de sopa de pó de café, em um pote aberto, colocando-o em uma prateleira da geladeira, ou mesmo na porta.

Você pode deixar permanentemente na geladeira, trocando 1 vez ao mês.

Removendo o cheiro ruim usando bicarbonato de sódio



Quando você for limpar a parte interna da geladeira, é possível fazer usando o bicarbonato de sódio, e desta forma, acabar com o odor ruim da geladeira. Para tanto, você precisará:

Uma mistura de água com 1 colher de sopa de bicarbonato. Em seguida, umedecia uma flanela nesta mistura, e passe em toda a parte interna da geladeira. Na sequência, passe um pano com água, para retirar a mistura, e em seguida, um pano seco.

Removendo o cheiro ruim usando vinagre

O vinagre é um desodorizante eficaz porque mata as bactérias que produzem odores. Após terminar de limpar completamente a geladeira, prossiga para a próxima etapa.

Coloque uma pequena quantidade de vinagre, podendo ser de maçã ou de álcool em uma flanela limpa, e passe em toda a parte interna da geladeira.

Removendo cheiro ruim usando carvão vegetal

Você pode comprar o carvão vegetal em lojas de produtos naturais ou na farmácia, e é excelente para tirar odores da geladeira. Para utilizar, você precisa: colocar algumas unidades de carvão vegetal em um pote sem tampa, e guardar no fundo de uma prateleira da geladeira.

Enquanto perdurar o odor ruim, faça a substituição do carvão num período de 3 dias. Depois, você pode deixar na geladeira, e substituir a cada mês.

Removendo cheiro ruim usando limão

O odor cítrico e gostoso do limão, ajudará a amenizar o cheiro ruim da geladeira. Desta forma, coloque em um pote sem tampa, algumas fatias de limão, e deixe na geladeira.

Você pode substituir as rodelas de limão a cada 3 dias.

Como evitar o cheiro ruim na geladeira?

Mas saiba que essas dicas ajudam a eliminar o cheiro ruim, mas antes é preciso identificar a causa do odor, e eliminar. O mau odor não é apenas desagradável, mas também pode afetar os outros alimentos na geladeira. Leia mais medidas preventivas para evitar odores desagradáveis:

Desconfie das datas de vencimento, pois a comida estragada é uma das principais fontes de mau cheiro;

Se for um produto de má qualidade, deve ser jogado fora;

Faça uma limpeza completa pelo menos uma vez por semana. Assim, verifique o estado dos alimentos, enxugue as prateleiras e gavetas com limpador de eletrodomésticos e limpe bem a borracha da porta. Este último é um local comum para o acúmulo de poeira e bactérias;

Mantenha produtos como carnes, peixes e queijos embalados em sacos ou em potes herméticos, para evitar a contaminação cruzada;

Para armazenar produtos como presunto, queijo, sobras de café da manhã, almoço e jantar, utilize papel alumínio ou plástico filme para isolar as embalagens;

Mantenha a porta da geladeira fechada, pois abrir desnecessariamente ou deixar aberta por muito tempo, pode fazer com que os alimentos estraguem;

Faça a manutenção das borrachas de vedação com frequência, pois o mofo e as bactérias gostam de ambientes úmidos e quentes.

Manter limpo e com as dicas de cuidados que estamos indicando neste artigo, é possível estar livre de cheiro ruim na sua geladeira.