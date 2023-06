O crescimento das vendas do Instagram requer atenção às necessidades do mercado e ao comportamento do consumidor, além de utilizar ferramentas do Instagram como a página de destino. Por isso que hoje, daremos 5 dicas infalíveis para vender no Instagram.

Tendo isso em mente, investimentos adicionais em outras estratégias são possíveis. Acompanhe de perto!

5 dicas infalíveis para vender no Instagram

Na sequência, apontamos dicas infalíveis para vender no Instagram, e ganhar muito com esta rede social.

1ª Dica: Tenha uma conta comercial

Primeiramente, você pode otimizar seu site e obter melhores resultados com a ajuda de suas ferramentas e recursos exclusivos. Dessa forma, é fácil mudar para uma conta comercial se sua marca já tiver uma conta pessoal. A conta comercial do Instagram deve ser seu primeiro passo para aumentar as vendas na plataforma.

Você pode obter relatórios semanais sobre alcance, impressões e interações com sua conta comercial, além de relatórios exclusivos sobre o comportamento de seu público-alvo. Você ainda pode ainda verificar o desempenho de suas postagens de feed e stories.

2ª Dica: Tenha sempre atualizado o perfil da sua empresa

Quanto mais detalhes você fornecer em seu perfil, mais rápidas serão suas respostas e maiores serão suas chances de fechar uma venda. Portanto, otimizar seu site é crucial se você quiser responder rapidamente às necessidades de seus clientes e evitar que eles mudem para um concorrente.



As biografias do Instagram mais eficazes são aquelas que resumem criativamente a missão da empresa e incentivam os seguidores a considerar os valores sobre os quais a empresa foi fundada.

Se você achar que faz sentido para o seu negócio, pode adicionar um toque pessoal às suas interações com os clientes usando emojis e outras ferramentas gráficas fornecidas pela plataforma.

3ª Dica: Desenvolva conteúdo valioso

Que a concorrência nas redes sociais, meios de comunicação é acirrada não é segredo para ninguém, certo?

Para diferenciar sua marca de um dilúvio de dados, é recomendável investir no desenvolvimento de conteúdos valiosos, ou materiais que possam realmente enriquecer a experiência de compra do cliente.

Você pode criar e disponibilizar conteúdo relevante usando um calendário de postagem, que lhe dará uma visão panorâmica do conteúdo que estará disponível em um determinado período. Por este motivo, você pode pensar nas datas comemorativas do ano, dados de mercado importantes para o seu nicho, eventos atuais e qualquer outra informação que possa ser de interesse para seu público-alvo.

Se o seu Instagram estiver estruturado dessa forma, fica mais fácil criar, mesmo em períodos de bloqueio criativo.

4ª Dica: Aproveite ao máximo o potencial dos stories

O story provou ser uma ferramenta útil para envolver os seguidores, pois o conteúdo fica acessível 24 horas por dia, dando mais energia ao seu site. Para ter uma ideia da utilidade dessa ferramenta, considere que 58% dos usuários do Instagram preferem assistir a um story a ler um post em seu feed.

Se quiser aproveitar conteúdos que mandaram bem nos stories, pode salvar e colocar no seu feed. Dessa forma, é possível aproveitar o recurso Stories para mostrar as avaliações de outros clientes sobre sua empresa, fornecer dicas sobre como usar seus produtos, anunciar atualizações do site e muito mais.

5ª Dica: Utilize o potencial do Instagram Shopping

Esta ferramenta foi lançada em 2018, permitindo que as empresas incluam tags de produtos em suas postagens. Ou seja, esta ferramenta permite que você publique o preço do produto e gerar um link para a loja online do fabricante.

Para usar o Instagram Shopping, é preciso possuir:

uma conta comercial;

produtos físicos para venda;

pelo menos nove postagens;

vincular sua conta comercial a um catálogo de produtos do Facebook por meio do Gerenciador de Negócios do Facebook.

Você pode usar a ferramenta de análise integrada do Instagram para examinar o desempenho de vendas da sua conta, além de aumentar as vendas no Instagram.

Como analisar os dados oferecidos pelo Instagram Analytics?

Os dados fornecidos pelo Instagram Analytics, devem ser seu primeiro passo ao analisar o desempenho do seu perfil comercial. É uma ferramenta direta e simples que lhe dá acesso às principais métricas como: publicações, impressões, engajamento, alcance, comentários e muito mais.

Analisando os números, você pode avaliar o desempenho de sua plataforma e sugerir maneiras de aumentar o desempenho de vendas. O aplicativo móvel fornece acesso ao Instagram Analytics e é necessária uma conta comercial para usá-lo.

A guia “Informações” deve aparecer quando você clicar no item de menu mais à direita. Assim, você pode observar indicadores como alcance e interação.

Por fim, vender no Instagram é uma atividade que hoje, em 2023, está se tornando cada vez mais comum.