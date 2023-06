Existe uma correlação direta entre como as pessoas percebem sua marca e negócios e a qualidade da experiência do cliente que você oferece. Assim, é importante transmitir confiança e credibilidade para o seu negócio, o que pode ser um fator crucial para garantir clientes recorrentes e atrair novos. Por isso que hoje, nós daremos 5 dicas para tornar a experiência de compra positiva para o cliente.

Desta forma, quando você oferece a seus clientes uma boa experiência de compra, você também está melhorando os resultados de sua empresa.

Por isso, entender a natureza da experiência do cliente e as principais estratégias para aprimorá-la em sua loja virtual é crucial para se destacar no mercado competitivo.

O que é exatamente experiência do cliente?

A experiência do cliente não se limita a uma única fase da jornada de compra. Em vez disso, abrange toda a jornada, começando com a primeira visita do cliente ao site e continuando pelas fases de finalização da compra, processamento, logística e pós-venda.

Cada passo é crucial para garantir que seus clientes tenham uma experiência de compra positiva em sua loja, que, por sua vez, afeta o nível de satisfação e a opinião deles sobre o seu negócio.

5 dicas para tornar a experiência de compra positiva para o cliente

Apresentamos na sequência, dicas para tornar a experiência de compra positiva para o cliente:

1ª Dica: Saiba para quem você está vendendo



Conhecer os hábitos dos clientes dentro e fora de sua loja são cruciais para proporcionar a eles uma experiência de compra satisfatória. Por isso que, os seus esforços de marketing e o tom que sua equipe de atendimento ao cliente usa podem ser unificados.

Assim, fica mais fácil de promover seus produtos e serviços se você estiver localizado mais perto de seu público-alvo. Deste modo, é necessário que você saiba o que os clientes esperam quando visitam sua loja, pois isso pode lhe dar uma vantagem para melhorar a experiência geral deles.

2ª Dica: Receba o feedback dos clientes como um aprendizado

Existem muitas ações diferentes que você pode fazer com base no feedback do cliente, mas lembre-se de que nem tudo é viável. Isso destaca a importância do planejamento antes de qualquer ação.

Você pode traçar cada movimento do cliente no caminho para a compra usando o Mapeamento da Jornada do Cliente. Por isso, não ignore os estágios intermediários do processo de vendas e concentre-se no início, se quiser fechar o negócio.

Estamos falando de todo o funil de vendas, desde a conscientização e educação até a identificação do problema e avaliação da solução até a decisão final de compra. Desta forma, use este mapa como ponto de partida para estratégias mais assertivas e mover o cliente ao longo do funil de vendas.

Essas medidas são cruciais se você quiser aprender como aprimorar a experiência de compra on-line de seus clientes e mantê-los satisfeitos.

3ª Dica: Invista em um CRM de vendas

Quando você planeja uma jornada de compra, a automação da força de vendas é uma ferramenta que pode ajudá-lo a aproveitar grandes oportunidades. Além disso, eles são cruciais para qualquer loja online, pois podem armazenar informações como o histórico de compras e chamadas de um cliente e tornar essas informações acessíveis a todos da equipe.

Este é um componente crucial para melhorar a experiência geral de compra de seus clientes por ajudar a garantir que o serviço que eles recebem em sua loja seja rápido e profissional.

4ª Dica: O atendimento ao cliente é a chave para o sucesso

Em primeiro lugar, certifique-se de que sua equipe de suporte esteja bem treinada e pronta para ajudar, sem deixar o cliente em segundo plano.

Afinal, os clientes querem um serviço rápido e experiente, especialmente após a venda. Embora a maioria espere que não seja necessário, seria ótimo se você mantivesse um alto padrão de atendimento por precaução.

Respostas rápidas, consistência com as perguntas dos clientes, foco na solução de problemas e atualizações de situação ajudam a melhorar a qualidade do serviço prestado em sua loja.

5ª Dica: Concentre-se em fornecer uma experiência personalizada

A personalização é outro componente fundamental para proporcionar uma experiência satisfatória para o cliente.

Você pode até fazer isso enquanto estiver recebendo serviço. É um bom sinal se sua equipe se dirige aos clientes pelo nome, lembra quais chamadas eles fizeram recentemente e tem fácil acesso aos seus registros.

Como resultado, você se tornará mais dinâmico e adaptável às necessidades dos clientes no serviço que presta. Com acesso aos dados e informações de compra do cliente, você pode adaptar seus esforços de marketing às preferências individuais de cada cliente.