5 melhores maneiras de desativar a indexação de pesquisa no Windows 11

Se você encontrar seu PC lento, pode ser porque a indexação de pesquisa está ativada no Windows 11. Esse recurso no Windows 11 permite encontrar arquivos e aplicativos específicos rapidamente. Ele permite indexar o conteúdo do arquivo quando você deseja localizar um arquivo usando uma palavra específica. No entanto, o índice pode ficar corrompido para certos motivos e podem afetar o desempenho do seu PC. No entanto, se você enfrentar esse problema, talvez seja necessário desativar a indexação de pesquisa do Windows 11. Se você quiser saber como desabilitar a indexação de pesquisa do Windows 11, este artigo irá ajudá-lo com isso.

Como desativar a indexação de pesquisa do Windows 11

Neste artigo, discutiremos como você pode desabilitar a indexação de pesquisa do Windows 11.

Desativando o serviço de pesquisa do Windows

Você pode desativar o serviço Windows Search para desativar a indexação de pesquisa no Windows 11. Para desativar o serviço Windows Search, siga as etapas abaixo:

aperte o Windows + R combinação de teclas para abrir o Correr caixa de diálogo. Na caixa de diálogo Executar, digite Services.msc e clique em OK ou bater Digitar para abrir o Serviços janela.

Aqui procure por Pesquisa do Windows serviço. Clique duas vezes neste serviço para abrir suas propriedades.

Agora, defina o Tipo de inicialização está desativado e clique em Parar no Status do serviço.

Aqui, clique em Aplicar e depois clique em OK.

Depois de fazer isso, reinicie o seu PC e você não deve mais enfrentar o problema.

Usando o prompt de comando para desativar a indexação de pesquisa do Windows 11

Outra maneira de desabilitar o recurso de indexação de pesquisa do Windows 11 é usando o prompt de comando. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

No Menu Iniciar, procurar CMD . Clique com o botão direito do mouse no Prompt de comando e, em seguida, clique em Executar como administrador.

No Prompt de comando tipo sc stop “search” && sc config “search” start=desativado e bater Digitar para executar o comando.

Fazer isso desativará a indexação de pesquisa do Windows 11.

Desativando a indexação de pesquisa para uma unidade específica

Se você não deseja desativar a indexação de pesquisa para todas as unidades/partições em seu PC, pode desativar a indexação de pesquisa para uma unidade específica. Se você deseja desativar a indexação de pesquisa para uma unidade específica no Windows 11, siga as etapas abaixo:

Clique duas vezes no este pc ícone para abrir o Explorador de arquivos ou você pode pressionar o botão Windows + E combinação de teclas para abrir o Explorador de arquivos no seu PC.

Agora clique com o botão direito do mouse na unidade para a qual deseja desativar a indexação de pesquisa. No menu que se abre, clique em Propriedades. Vá para o Em geral guia nas propriedades da unidade. Aqui desmarque a Permitir que os arquivos nesta unidade tenham contexto indexado e, em seguida, clique em Aplicar.

Você receberá uma caixa de diálogo que solicitará que você confirme se deseja fazer as alterações apenas na unidade ou nas pastas e subpastas internas.

Clique em OK para salvar as alterações e a indexação da pesquisa será feita para a unidade específica.

Ativando a indexação de pesquisa no Windows 11

Você pode ativar facilmente a indexação de pesquisa no Windows 11. Para ativar a indexação de pesquisa no Windows 11, siga as etapas abaixo:

No Menu Iniciar, procurar CMD. Clique com o botão direito nele Prompt de comando e depois clique em Executar como administrador.

Digite o comando sc config “search” start=delayed-auto && sc start “search” no prompt de comando e pressione Digitar.

Isso habilitará a indexação de pesquisa no Windows 11.

perguntas frequentes Como faço para desativar a indexação de pesquisa do Windows? Você pode desativar facilmente a indexação de pesquisa do Windows usando o aplicativo Serviços ou no prompt de comando. Você pode seguir as etapas fornecidas neste artigo para desativar a indexação de pesquisa do Windows. A indexação deixa o computador lento? Às vezes, o PC pode ter problemas com a indexação da Pesquisa e isso pode fazer com que o PC fique lento. Se você enfrentar degradações de desempenho, isso pode ser devido à indexação de pesquisa ativada.

Palavras Finais

É assim que você pode desativar ou desativar a indexação de pesquisa do Windows 11. Se você quiser habilitá-lo novamente, discutimos como você pode fazer isso também.