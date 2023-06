5 mil vagas para o Corpo de Jovens Voluntários; confira!

O concurso CBMERJ e PMERJ (Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro e Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro) está em andamento. Ao todo serão 5 mil vagas para o Corpo de Jovens Voluntários.

Para Polícia Militar, serão contratados 3 mil voluntários. Já na Secretaria de Defesa Civil (Corpo de Bombeiros), serão 2 mil jovens.

A decisão foi oficializada por meio de assinatura de documento através do governador Cláudio Castro. O programa foi criado no dia 21 de junho.

Sobre o assunto, o governador destacou que esta é uma forma de somar com os trabalhos da corporação:

“Quero deixar muito claro que essa ferramenta jamais substituirá o policial militar e o bombeiro, que continuará a ser prestigiado pelo Governo do Estado. O Corpo de Jovens Voluntários vem para colaborar, para ajudar e melhorar o trabalho, gera benefícios tanto para os jovens como para a Administração Pública num setor vital e, consequentemente, para a sociedade em geral. O programa afastará muitos jovens do ócio e da ameaça de cooptação pelo crime organizado e promoverá a oportunidade para aproximar a sociedade de nossas corporações militares”

As oportunidades do concurso CBMERJ e PMERJ para o Corpo de Jovens Voluntários serão para o quadro administrativo, entretanto, ainda não se sabe sobre o quantitativo de vagas. A duração do programa será de um ano.

Regras dos concurso CBMERJ e PMERJ

Para entrar, o candidato precisa cumprir ter entre 18 e 29 anos. As vagas são para ambos os sexos e o salário inicial é de R$ 2,6 mil. Entre os critérios do concurso estão:

jornada de trabalho de 40 horas;

remuneração de dois salários mínimos;

conclusão do nível médio ;

; estar em dia com as obrigações eleitorais;

saúde plena;

atestado de bons antecedentes;

entre outras exigências.

Sobre as avaliações, o processo seletivo será pensado juntamente com as secretarias. De antemão, também foi informado que o porte ou o uso de armas de fogo será vedado, além disso será proibido o exercício do poder de polícia durante a atividade a que foi designado.



Concurso PMERJ aberto

Além do concurso PMERJ ( Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro) aberto para soldado e autorização do CFO, a corporação anunciou outro edital.

Dessa vez, as oportunidades são para o Serviço Militar Temporário Voluntário de Saúde (SMTVS). As inscrições para o SMTVS da PMERJ são aceitas no site da corporação, no período de 22 de junho a 5 de julho.

Vagas

Ao todo são 129 vagas temporárias para oficiais, cargo que exige o nível superior. As oportunidades são para medicina em várias especialidades.

Vale lembrar que as oportunidades são para:

Região Metropolitana do Rio e as cidades de Campos dos Goytacazes, Barra do Piraí, Cabo Frio, Angra dos Reis, Teresópolis e Resende.

Os interessados precisam comprovar graduação na área e cumprir faixa etária:

idade mínima de 18 anos e máxima de 35 anos.

Salário PMERJ

As remunerações variam a depender se estão no estágio ou no curso de formação. Sendo, portanto, iniciais de R$4.378,70, e, após a formação, R$5.692,56, para jornada de 30 horas.

Já os oficiais, contarão com as seguintes remunerações:

1° Tenente PM estagiário temporário voluntário de saúde: R$8.716,46; e

1° Tenente PM temporário voluntário de saúde: R$11.505,73.

O contrato será por 12 meses, podendo ser prorrogado, caso haja necessidade.

Como será o processo de avaliação?

Os candidatos serão avaliados por meio de uma análise curricular. Para isso, os documentos deverão ser enviados obedecendo o período de 17 a 31 de julho.

Os aprovados ainda realizarão uma inspeção de saúde e avaliação psicológica. O estágio no SMTVS está previsto para ser iniciado no dia 18 de outubro de 2023.

Acesse o edital aqui

Outro concurso PMERJ aberto

O novo concurso PMERJ (Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro) está na praça. Ao todo são 2 mil vagas para Soldado.

Os interessados, entre outros requisitos, devem comprovar nível médio de escolaridade. As remunerações, por sua vez, serão de R$ 2.956,41, na condição de aluno, e R$ 5.233,88, após o término do Curso de Formação.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 14 de junho e 12 de julho, pelo portal Ibade, banca organizadora. A taxa de inscrição é R$ 100.

Vagas edital PMERJ

Como mencionado acima, são 2 mil vagas distribuídas para a seguinte forma:

Masculino: 1.800 vagas: Ampla: 1.260 vagas // Negros ou indígenas: 360 vagas // Hipossuficientes: 180 vagas

Feminino: 200 vagas: Ampla: 140 vagas // Negros ou indígenas: 40 vagas // Hipossuficientes: 20 vagas



Já as remunerações variam entre durante e após o curso de formação.

Para mais detalhes clique aqui