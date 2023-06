Imagine no seguinte panorama: é segunda-feira de manhã e você simplesmente não consegue sair da cama porque está muito cansado. Você se levanta e vai trabalhar, mas não tem nada pronto para vestir, carregar ou comer. Por isso que hoje, apontaremos 7 atitudes para você realizar no domingo que o ajudarão a colocar sua vida em ordem durante a semana.

Você chega ao seu local de trabalho, e respira profundamente por um tempo. Afinal, não limpou a sua mesa antes de sair na sexta-feira, e agora há uma grande bagunça lá. Além disso, a sua caixa de e-mail está lotada, e mesmo sabendo que a maioria das mensagens é lixo eletrônico, parece que o hoje não passará muito rápido.

Você reconhece essa história?

Sua a vida não tem que ser assim.

A sua semana pode ser mais agradável, se você planejar aos domingos.

7 atitudes para fazer no domingo que ajudam a organizar a semana em casa

Na sequência, apresentamos 7 atitudes que você pode fazer no domingo para definir o tom de uma semana produtiva pela frente.

1ª Atitude: Leve a sério: o domingo é de fato o começo da semana

Considerar o domingo com sendo o começo da semana, é a primeira chance de se organizar para toda a semana. Pensando assim, desde segunda-feira, o dia deve ser menos horrível e agonizante para você.

Além disso, tire o domingo para se organizar para a semana, e assim evitará, ter que resolver tudo durante a semana de trabalho.



2ª Atitude: Limpe a sua caixa de entrada de e-mails

Tire um tempo, para conferir a sua caixa de entrada, e elimine tudo o que é e-mail promocional que não interessa agora, além de cancelar a assinatura de boletins indesejados.

Dessa forma, você pode se sentar na frente do computador em uma segunda-feira e se concentrar apenas nos e-mails de trabalho que recebeu logo pela manhã.

3ª Atitude: Anote todas as tarefas que você tem que fazer durante a semana

Marcar consultas e dentistas, acertar contas, ver o alfaiate, estocar presentes outras tarefas. Desta forma, você terá tudo organizado e não terá preocupações em esquecer compromissos que são inadiáveis.

Afinal, você também é uma pessoa, além de profissional, e não pode deixar a sua vida pessoal de lado, por esquecimento.

4ª Atitude: Prepare o local de trabalho para segunda-feira

Se você trabalha em casa, limpar sua mesa no fim de semana o preparará para uma semana produtiva. Além disso, é possível organizar a agenda e determinar tarefas que são muito importantes, importantes e pouco importantes, para realizar durante a semana.

Mas, se você trabalha fora de casa, na sexta-feira, já deixe a sua mesa organizada e limpa. Assim, no domingo, você pode começar a organizar a sua agenda para a semana, quinzenal ou mensal.

5ª Atitude: Mantenha a casa em ordem

Não há nada mais intrigante do que começar a semana de trabalho com uma casa desorganizada. Seria desanimador voltar do trabalho para casa na segunda-feira à noite e descobrir que não havia ninguém em casa, e a casa está toda suja e desorganizada: roupas para lavar, chão sujo, roupas para guardar, pia cheia de louças, entre outras.

6ª Atitude: Separe as roupas que você usará durante a semana

Para esta atitude, considere analisar os seus compromissos da semana, bem como a previsão do tempo. Assim, separe as roupas que planeja utilizar, podendo guardá-las em uma arara, separar no guarda-roupa, ou mesmo, deixá-las mais à mostra.

7ª Atitude: Elabore um cardápio semanal

Saiba que domingo é um ótimo dia para fazer compras no supermercado ou fazer uma compra online com entrega agendada. Então, dê uma olhada na sua lista de compras e planeje de cardápio semanal.

Isso é possível se você preparar suas refeições em casa ou leva para comer no escritório. Tudo isso permite que você reabasteça rapidamente seus estoques de energia.

Se você gosta de cozinhar para a semana inteira, pode congelar porções individuais para descongelar no micro-ondas na hora da refeição.

Portanto, e você está planejando um domingo, pode tornar a segunda-feira menos chata e mais um dia de trabalho. Caso você trabalha em casa, é melhor ter o almoço do dia seguinte já preparado para que você possa se mover rapidamente e se concentrar no trabalho sem se distrair.

Assim, você não perderá tempo durante seu horário de trabalho agendado fazendo o almoço. Além disso, você pode dobrar a receita e congelar metade dela para uso posterior.

Muitas vezes, fazer certas coisas no domingo, faz com que a sua semana fique mais leve e tranquila. Pense nisso!