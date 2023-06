7 maneiras de corrigir o problema do FireStick Remote não está funcionando (2023)

Dispositivos de streaming como firesticks e Smart TVs substituíram os cabos por avanços tecnológicos. Como resultado desses dispositivos, os usuários podem ter uma experiência muito mais envolvente. Usando-o, você pode tornar uma TV normal inteligente. Dongles que cabem na sua TV e controles remotos que controlam a TV estão incluídos nesses dispositivos de streaming.

Mas, existem algumas coisas comuns que podem ser melhoradas nesses dongles. No entanto, um dos erros frequentes é que é remoto e às vezes precisa ser corrigido. Por exemplo, recentemente, para alguns usuários, o controle remoto Amazon FireStick não funcionou para eles.

E é por isso que estamos aqui. Hoje neste artigo, você aprenderá como consertar se o controle remoto Amazon Fire Stick precisar ser consertado. Então vamos começar.

Consertar FireStick Remote não está funcionando corretamente

Há muitas correções que você precisa tentar para corrigir o Amazon FireStick Remote não funcionando. Então, vamos verificar essas correções:

Correção 1: reinicie seu dispositivo

Inicialmente, você deve reiniciar seu dispositivo, pois na maioria das vezes o controle remoto Amazon Fire Stick não está funcionando apenas porque existem alguns arquivos de cache armazenados em seu dispositivo que podem ser corrompidos. Portanto, quando você reinicia o dispositivo, esse arquivo de cache é removido. Portanto, você deve tentar isso e verificar se isso ajuda ou não.

Correção 2: substitua a bateria

A bateria do stick Fire TV provavelmente acabará se você assistir a séries de TV ou filmes lançados pelo seu provedor de conteúdo. É normal que as baterias se esgotem rapidamente após algumas semanas de uso extensivo ao longo do dia.

Se todos os outros métodos de solução de problemas, como desemparelhar e emparelhar novamente, não funcionarem, é melhor manter um conjunto de baterias à mão para substituí-las rapidamente. Provavelmente há um problema com a bateria.

Houve casos em que o resíduo químico da bateria vazou e corroeu o ponto do controle remoto onde ele está conectado à bateria. Embora isso seja muito raro, acontece ocasionalmente. Na maioria dos casos, se for uma bateria sobressalente velha, talvez tenha vazado ácido do controle remoto porque ficou inutilizado por muito tempo.

É importante que você remova as baterias com cuidado se isso acontecer. Os resíduos devem ser limpos com segurança se tiverem vazado na superfície do conector. Substituí-lo por baterias novas é o próximo passo. Agora você deve ser capaz de usar o Fire TV Stick Remote.

Correção 3: Alinhe corretamente as baterias

Não há necessidade de dar grande importância a esta questão; é um dos problemas mais simples que as pessoas enfrentam. É importante ajustar as baterias de acordo com sua polaridade. Em outras palavras, a bateria tem duas extremidades positivas e negativas.

No entanto, a extremidade positiva (+) da bateria precisa ser conectada à extremidade positiva (+) do controle remoto Fire TV Stick, e a extremidade negativa (-) deve ser conectada à extremidade negativa (-). Certifique-se de que a bateria esteja apertada enquanto a fixa no controle remoto.

Correção 4: Remova quaisquer obstruções

Pode não haver fios entre o controle remoto Firestick e o Firestick, mas ele ainda precisa de um local para se conectar ao Firestick. Um console de jogos ou uma pilha de livros deve ser capaz de acessar seu controle remoto ou Firestick.

Se houver dispositivos próximos enviando sinais de rádio, como roteadores Wi-Fi ou fornos de micro-ondas, mova-os também. Você deve manter o controle remoto e o Firestick separados para obter os melhores resultados.

Correção 5: Desemparelhar e reconectar o controle remoto

A conexão do seu controle remoto com o Firestick precisa ser atualizada se as baterias não forem o problema e você tiver uma linha de visão clara. Talvez desemparelhar e reparar o controle remoto do Firestick conserte o funcionamento do controle remoto Firestick.

Para abrir o Configurações menu, use outro controle remoto Firestick. Use o dispositivo iPhone ou Android como um controle remoto virtual se você não tiver outro controle remoto físico. Você pode controlar sua Amazon Fire TV com o controle remoto selecionando Controladores e dispositivos Bluetooth no menu Configurações. Para corrigir o controle remoto que não está funcionando, role para baixo e clique no botão Cardápio e selecione botões no controle remoto que não estão funcionando. Não haverá mais uma lista de controles remotos para o seu dispositivo. Você precisa pressionar e segurar o botão Lar botão no controle remoto não emparelhado antes de selecionar Adicionar novo controle remoto Use o controle remoto de danos para navegar pelos menus quando o Firestick solicitar.

Você deve conseguir reparar seu Firestick com o controle remoto, o que deve fazê-lo funcionar novamente.

Correção 6: redefina seu Firestick

Sempre há uma chance de que seu Firestick esteja causando problemas, mesmo que a maioria dos problemas de conexão venha do controle remoto. Como alternativa, se nenhuma das etapas acima funcionou, você pode tentar uma redefinição de fábrica.

Ele será apagado de todos os seus dados após a redefinição de fábrica, retornando-o ao seu estado original. Portanto, você precisará baixar novamente todos os seus aplicativos e fazer login novamente. Mesmo que seja desagradável, também é uma ótima maneira de corrigir problemas.

Vou ao Configurações opção no seu Firestick e selecione minha tv de fogo . Depois disso, clique Redefinir para os padrões de fábrica e confirme que deseja fazer isso.

Aguarde alguns minutos para que o dispositivo seja reinicializado. Depois de terminar, configure-o da maneira que faria se estivesse começando de novo.

Pode ser necessário aprofundar o problema se você tentou todas essas etapas e ainda não conseguiu fazer o controle remoto funcionar. Sempre que possível, entre em contato diretamente com a Amazon para obter assistência. Os representantes de atendimento ao cliente da Amazon podem resolver quase todos os problemas da Fire TV, incluindo o controle remoto firestick que não está funcionando. Você pode enviar seu Firestick para substituição, mesmo que eles não consigam descobrir o problema.

Empacotando

Então isso é como corrigir o problema do controle remoto do Amazon FireStick que não está funcionando. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Enquanto isso, agora caso precise de mais informações, comente abaixo e avise nossa equipe.

