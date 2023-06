Limpar o ambiente é uma preocupação comum ao mudar ou comprar um móvel novo. Se você ainda não entendeu o que é uma impermeabilização de estofados ou para que serve? Adiantamos que, isso torna o local mais agradável e bonito, pois deixar o estofado à prova de líquidos é uma maneira de garantir isso. Assim, apresentamos 7 vantagens de impermeabilizar estofados da casa.

O que, de fato, é impermeabilização?

A impermeabilização ajuda a tornar um estofado impermeável. Ao aplicar o processo, nenhum líquido pode passar pelo tecido e chegar à parte interna do material. Desta forma, a resina que os profissionais aplicam nos estofados da casa, torna resistente à água e outras bebidas. Assim, funciona como uma espécie de proteção e evita que o material se deteriore.

7 vantagens de impermeabilizar estofados da casa

Agora que você sabe o que é uma impermeabilização, podemos mostrar suas vantagens. Confira!

1ª Vantagem: Evita mau cheiro

Uma impermeabilização impede que os líquidos superem a camada externa do estofado. Isso ajuda a evitar o acúmulo de umidade, que com o tempo pode causar mofo e cheiro ruim. Assim, cria um ambiente mais confortável e transmite uma sensação de bem-estar maior aos indivíduos que estão no espaço.

2ª Vantagem: Proteja de manchas

Um dos benefícios da impermeabilização de estofados é que ela ajuda a evitar manchas. Isso ocorre porque o serviço impede a absorção de qualquer líquido derramado no material. Como resultado, não há formação de marcas no estofado. Essa vantagem se aplica a água, sucos, vinho e bebidas com cor.



3ª Dica: Facilita o processo de limpeza

Uma vantagem que deve ser incluída nessa lista é a facilidade com que uma impermeabilização pode ser limpa. A ausência de absorção facilita a higiene porque o material não precisa ser higienizado profundamente.

O trabalho realizado pelo profissional faz com que qualquer substância derramada na camada externa do estofado, cria uma barreira para a penetração na parte interna.

4ª Vantagem: Garanta a secagem rápida

Entre os benefícios da impermeabilização de estofados está a secagem mais rápida. Isso se deve ao fato de que a água estará na camada externa caso caia, e será evaporada de maneira mais eficaz dessa forma, sem que o tecido interfira. Como resultado, há uma otimização da secagem.

5ª Vantagem: Aumenta a resistência ao sol do tecido

Impermeabilizar o tecido não apenas protege o estofado contra líquidos, mas também aumenta sua resistência ao sol. Assim, consegue proteger sofás, poltronas e carpetes contra os raios ultravioletas, que podem deteriorar os materiais.

O processo garante que o estofado não desbote e isso se deve ao fato de que o produto usado no serviço funciona como um filtro solar. Assim, mantém suas características originais.

6ª Vantagem: Previna a formação de bactérias e fungos

Além disso, a proteção e barreira contra líquidos impedem que o estofado seja umidificado. Isso impede que os fungos, que precisam de um ambiente quente e úmido, se desenvolvem.

7ª Vantagem: Ampliar a vida útil do estofado

Finalmente, mas não menos importante, uma impermeabilização prolonga a vida útil do estofado. As características permanecem inalteradas por mais tempo e o material é utilizável.

Isso ocorre porque o serviço realizado impede a formação de umidade e o desgaste natural.

Quais estofados são adequados para impermeabilização?

Diversos tipos de estofados podem ser impermeabilizados. Como resultado, o serviço cobre uma ampla gama de produtos, sendo que o objetivo final é garantir que todos os tipos de tecidos sejam protegidos da água e outros líquidos.

O processo leva cerca de trinta minutos e deve ser feito com o sofá limpo. É melhor fazer uma impermeabilização um dia após a limpeza para evitar que a sujeira entre no tecido. É importante lembrar que antes de usar o estofado novamente, você deve esperar algumas horas para que ele seque por inteiro.

Mas não esqueça: o serviço de impermeabilização deve ser realizado por profissionais qualificados. E a razão disso é que eles são treinados e conhecem o equipamento e as técnicas corretas.

Embora a impermeabilização do sofá em si não apresente riscos a você e a sua família, a escolha de um produto ou empresa para fazê-lo é essencial.

Afinal, existem muitas empresas no mercado que oferecem serviços de estabilidade e impermeabilização de estofados. Escolher um profissional sem qualificação pode resultar em perigos, por poder usar os produtos impróprios, não ter conhecimento técnico ou mesmo não fornecer orientação aos clientes sobre os produtos que usarão durante o processo.

Assim, você garante a preservação de todos os benefícios do estofado impermeabilizado. Desta maneira, é possível que você ouse sem ter medo de sujar ou estragar o material. Os profissionais desse tipo são encontrados em empresas especializadas.