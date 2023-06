James Hardenbreve passagem de 79 jogos com o 76ers espera-se que termine este verão.

De acordo com relatórios na quinta-feira, a Filadélfia trabalhará com Endurecer para encontrar uma nova equipe para o armador de 33 anos – que está optando por seu contrato para a temporada 2023/24 com a expectativa de que seja negociado para outro time.

Por que Harden está saindo da Filadélfia?

76ers Presidente Daryl Morey balançou o comércio para Endurecer com o Brooklyn Nets em 2021, reunindo-se com o armador depois que os dois passaram muitos anos juntos como membros do Foguetes Houston organização.

Mas o reencontro não rendeu campeonato em Filadélfia. endurecer e Joel Embiid ocasionalmente dominado como uma dupla na quadra, mas o 76ers sofreu eliminações consecutivas do playoff na segunda rodada e supostamente não via um futuro de longo prazo com Harden nas rédeas.

Com os rumores também continuando a girar Tobias Harriseste verão pode ser uma mudança séria para o Sixers.

Los Angeles ou Nova York para Harden?

Duas equipes abriram caminho para a frente da fila já na corrida por Endurecer — e um deles toca em sua cidade natal.

O Los Angeles Clippers pode ser capaz de construir um novo “Big Four” com Harden, Paulo Jorge, Kawhi Leonarde Russel Westbrook em sua busca pelo primeiro campeonato. Harden nasceu em Os anjos e jogou basquete na escola nas proximidades Lakewood.

O New York Knickseternamente em busca de uma superestrela que altere a franquia, também são apontados como um possível destino para Harden – que formaria uma intrigante dupla de defesa com Jalen Brunson se o Knicks são capazes de seduzir o 76ers nas negociações comerciais.