8 maneiras de consertar o Apple Watch preso no logotipo da Apple (2023)

O Apple Watch é um dos melhores smartwatches disponíveis no mercado. Como costumamos ver, os produtos da Apple são quase perfeitos. No entanto, às vezes, erros como o relógio da Apple preso no logotipo da Apple se tornam um problema para os usuários. Esse problema é ainda mais intensificado se o relógio for novo ou se você o comprou hoje. No entanto, aqui está nosso guia para ajudá-lo a consertar um Apple Watch preso no logotipo da Apple.

Por que o Apple Watch está preso no logotipo da Apple?

Pode haver muitos motivos pelos quais seu relógio Apple pode estar preso no logotipo da Apple. Por exemplo, o primeiro e principal motivo é que a bateria não está carregada. Fora isso, seu Apple watchOS pode ter corrompido. Nesse caso, seria do seu interesse visitar o centro de serviço autorizado da Apple e consertá-lo.

Fora isso, se você atualizou recentemente seu Apple Watch e ele não está iniciando por causa disso, você pode excluir os arquivos atualizados.

Corrigir o Apple Watch preso no logotipo da Apple 2023

Se seu O Apple Watch está preso no logotipo da Apple, você não precisa temer, desde que carregue quando você o coloca no carregador magnético. Se até mesmo o sinal de carregamento não aparecer, seu relógio está bloqueado e você precisa correr para o centro de serviço o mais rápido possível. Dito isso, vamos começar.

Correção 1: reinicie o relógio

Se o seu Apple Watch estiver preso no logotipo da Apple, a primeira e mais fácil coisa a fazer é reiniciá-lo. Embora você já tenha tentado, o que você não tentou é Forçar reinicialização. Se você conhece, ótimo; caso contrário, você deve pressionar e segurar o botão liga / desliga por 5 segundos ou mais, dependendo do modelo.

Quando terminar, você verá novamente o logotipo da Appl. Aguarde um minuto até que o relógio ligue novamente. Se ainda estiver preso no logotipo da Apple, passe para a próxima correção.

Correção 2: coloque o relógio no carregador

Embora o método acima seja útil, se não estiver ajudando, carregar o Apple Watch pode resolver o problema. Este método também é útil quando você nem está vendo o logotipo da Apple. Se isso acontecer, seu relógio está totalmente descarregado.

Quando o Apple Watch estiver preso no logotipo da Apple, force o desligamento e coloque-o imediatamente para carregar. Depois de ver o indicador de carga, aguarde cerca de uma hora e deixe-o carregar completamente.

Quando o carregamento terminar, você pode tentar reiniciar o relógio novamente. Se não iniciar, siga a correção acima e tente novamente. Se nada ajudar, passe para a próxima correção.

Se o Apple Watch travou no logotipo da Apple logo após uma atualização, a atualização pode estar com defeito. A falha na atualização significa que o arquivo de atualização foi corrompido. Embora isso seja raro, o Apple Watch preso no logotipo da Apple também é muito raro.

Como resultado, se você conseguir resolver o problema excluindo o arquivo de atualização de software, considere-se com sorte. aqui estão as etapas para excluir a atualização de software:

Pegue seu iPhone e abra o aplicativo Watch. Depois disso, vá para o Meu relógio seção. Em seguida, vá para Em geral. Depois disso, clique em Armazenar. Agora toque em Atualizações de software e encontre os arquivos atualizados. Exclua todos eles.

Depois de excluir os arquivos de atualização, seu relógio não será forçado a atualizar. Como resultado, quando você ligá-lo novamente, seu relógio Apple não deve ficar preso no logotipo da Apple.

Correção 4: Use o Find My App para corrigir o problema

Se nenhuma das correções acima o ajudou até agora, Encontre o meu aplicação no seu iPhone vai certamente ajudá-lo.

Abra o Encontre o meu aplicativo em seu iPhone. Agora, vá para o Dispositivos aba. A seguir, puxe o Dispositivos lidar, e você terá a lista de dispositivos disponíveis. Toque em Tocar música.

Este é um truque que funciona na maioria das vezes se o seu Apple Watch estiver simplesmente congelado. No entanto, se houver uma falha grave, como um tijolo, talvez seja necessário seguir nossa outra solução ou levá-la a um centro de serviço autorizado da Apple para uma inspeção completa.

Correção 5: reinicie seu Apple Watch

Se nenhum dos métodos acima se mostrou útil, provavelmente a reinicialização completa é a próxima grande coisa a fazer. Curiosamente, a reinicialização forçada de um Apple Watch pode ter vários benefícios. No entanto, não recomendamos fazer isso com muita frequência porque coloca muito estresse na RAM se não for feito corretamente. No entanto, aqui estão as etapas para redefinir o Apple Watch que está preso no logotipo da Apple:

Pegue o Apple Watch em suas mãos. Certifique-se de que você tem um aperto firme sobre ele. aperte o coroa digital e a botão lateral junto. Pressione e segure os dois botões por 10 segundos.

Você verá que, após 10 segundos, o logotipo da Apple desaparecerá. Esse processo levará cerca de 2 minutos e o Apple Watch deve iniciar sem travar no logotipo.

Correção 6: apague seu Apple Watch

Embora improvável, se as correções acima se mostraram inúteis, agora é a hora de redefinir completamente o Apple Watch. Apagar o Apple Watch também significa redefini-lo de fábrica. Seus dados serão removidos e o relógio deverá voltar a funcionar. Aqui estão as etapas para redefinir seu Apple Watch:

No seu iPhone, abra o aplicativo Watch. Toque em Em geral e, em seguida, role para baixo até Reiniciar. Agora, toque em Apague o conteúdo e as configurações do Apple Watch. Agora, novamente, toque em Apague todo o conteúdo e configurações. A Apple agora solicitará uma senha. Digite isso e seu relógio será reiniciado.

Tente reiniciar o relógio agora e verifique se o Apple Watch ainda está preso no logotipo da Apple ou não. Se sim, a última solução é o único caminho.

Correção 7: Desbloqueie seu Apple Watch

Os iPhones da Apple não são ótimos apenas porque vêm da Apple. Uma coisa surpreendente que você pode não saber é que eles têm o poder de autocorrigir os problemas que estão tendo caso algo dê errado. Da mesma forma, se o seu Apple Watch estiver bloqueado, ou seja, inoperante ou não ligando, os iPhones da Apple têm o poder de corrigir o problema se não for tão grave.

Pré-requisitos:

No entanto, antes de iniciar esse processo, certifique-se de ter algum destes dispositivos:

Modelos de relógio: Apple Watch Series 3, Apple Watch Series 4, Apple Watch Series 5, Apple Watch SE, Apple Watch Series 6, Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 3, Apple Watch Series 4, Apple Watch Series 5, Apple Watch SE, Apple Watch Series 6, Apple Watch Series 7 Modelos de iPhone: iPhone SE 2, 3, iPhone 14, 14 Max, 14 Pro, 14 Pro Max, iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, iPhone 11, 11 Pro , 11 Pro Max, iPhone XS, XS Max e XR, iPhone 8, 8 Plus, iPhone X, iPhone 7, 7 Plus, iPhone 6s e 6s Plus.

Se você não tiver nenhum dos itens acima, terá que levar seu relógio a um centro de serviço. Aqui estão as etapas para fazer isso se as condições acima forem satisfeitas:

Coloque o Apple Watch perto do seu iPhone. Agora, conecte seu Apple Watch ao carregador magnético. Certifique-se de que seu iPhone tenha uma conexão adequada com a Internet e que o Bluetooth esteja ativado. Agora, pressione e deixe o botão lateral 3 vezes, e você verá um Recuperar Apple Watch imagem que aparece no seu iPhone. Clique em Continuar e siga as instruções na tela para restaurar seu relógio.

Depois de fazer isso, seu relógio estará de volta e funcionando. Agora não ficará preso no logotipo da Apple novamente. No entanto, se funcionar ou se este método não estiver funcionando para você, o último método é sua única chance.

Correção 8: Visite o Centro de Serviço Autorizado da Apple

Se nenhuma das correções acima ajudou você a resolver seu Apple Watch travado no logotipo da Apple, isso é um problema sério. Como resultado, você deve visitar um centro de serviço autorizado da Apple e repará-lo.

O custo do reparo do Apple Watch dependerá de quanto seu relógio está danificado. Além disso, você não precisará gastar um centavo se tiver adquirido o plano de assistência da Apple. Além disso, você não precisa pagar nada se tiver uma garantia ativa. Lembre-se, não perca tempo e visite a central de atendimento rapidamente.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode consertar se o Apple Watch estiver preso no logotipo da Apple. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida ou pergunta, comente abaixo e nós o ajudaremos. Além disso, deixe-nos saber o que o pessoal do centro de serviço fez.

