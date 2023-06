8 maneiras de corrigir o Crunchyroll que não está funcionando no Chrome (2023)

O Crunchyroll não está funcionando no Chrome? Você não está sozinho ao enfrentar esse problema; vários usuários já reclamaram disso. Crunchyroll é um popular site de streaming de anime que atende a todas as necessidades de conteúdo dos fãs de anime em todo o mundo.

Os usuários relataram anteriormente dificuldades semelhantes com o Crunchyroll não funcionando no Chrome. Então, o que você deve fazer se tiver esse problema? Abaixo estão todas as possíveis etapas de solução de problemas para corrigir o Crunchyroll não funcionando no Chrome.

Por que o Crunchyroll não está funcionando no Chrome?

Antes de prosseguir com as etapas de solução de problemas, vamos discutir os motivos que podem estar causando esse problema –

Esse problema pode ser encontrado devido a extensões de terceiros que causam problemas com o navegador.

Você também pode encontrar esse problema devido ao cache corrompido do navegador.

Se houver algum problema com o próprio site da Crunchyroll, isso pode causar esse problema.

Outro motivo que pode causar esse problema são as configurações incorretas do navegador.

Você pode enfrentar esse problema devido a uma conexão de internet lenta.

Maneiras de corrigir o Crunchyroll que não está funcionando no Chrome

Abaixo estão todas as maneiras que você pode seguir para corrigir o Crunchyroll não funcionando no Chrome-

Verifique o servidor do Crunchyroll

Primeiro, você deve verificar o servidor Crunchyroll. Para verificar o status do servidor Crunchyroll, vá para a página Downdetector. Se houver algum problema com o servidor Crunchyroll, espere um pouco e o problema deve ser resolvido. Se não houver problemas com o servidor, mas você ainda tiver o problema, prossiga para a próxima etapa de solução de problemas.

Verifique a velocidade da sua Internet

Se o Crunchyroll não estiver funcionando no Chrome, pode ser devido à lentidão da Internet. Visite o site do SpeedTest para verificar a velocidade da sua internet. Se a sua internet estiver lenta, você terá que solucionar o problema seguindo as etapas abaixo:

Ative o modo avião no Chrome e desative-o após alguns segundos.

Se você estiver conectado a um roteador, verifique se não há obstáculos entre o roteador e o dispositivo. Se possível, mantenha o roteador próximo ao dispositivo.

Você pode mudar para a banda de 5Ghz em seu roteador e conectar seu dispositivo a ele; se você usar um PC com uma porta LAN, poderá conectar seu PC ao roteador através da LAN.

Se você tiver qualquer outra rede ao alcance, poderá se conectar a ela.

Se a sua internet estiver estável, isso significa que o problema não é encontrado devido à internet e há algum outro motivo para enfrentar esse problema.

Desconectar da VPN

Muitos usuários usam VPNs para acessar conteúdo com restrição geográfica. No entanto, muitos sites proíbem VPNs e, se você usar uma VPN, não conseguirá acessar esses sites. Se você estiver usando uma VPN, isso pode causar problemas com o Crunchyroll. Reinicie o Crunchyroll no Chrome após desconectar da VPN. Isso resolverá o problema e agora você pode assistir ao Crunchyroll no Chrome.

Remover bloqueador de anúncios

Um bloqueador de anúncios, como uma VPN, pode criar esse problema no site da Crunchyroll. Bloqueadores de anúncios são usados ​​para remover anúncios, mas muitos sites não os suportam. Se você tiver um bloqueador de anúncios instalado em seu computador, remova-o. Depois de remover o bloqueador de anúncios, reinicie o Chrome e volte para o Crunchyroll.

Limpar Cache e Cookies

O cache corrompido também pode causar esse problema com o Crunchyroll no Chrome. Limpe o cache/cookies para corrigir o Crunchyroll não funcionando no Chrome. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Imprensa Ctrl + H combinação de teclas para abrir o História página no Chrome.

No painel esquerdo, clique em Limpar dados de navegação .

Clique no menu suspenso ao lado do intervalo de tempo e clique em Tempo todo .

Marque a caixa de seleção ao lado de Cookies e outros dados do site , e Imagens e arquivos em cache .

Agora, clique em Apagar os dados para limpar os cookies/caches.

Se o seu Chrome estiver desatualizado, isso também pode causar esse problema. Você deve atualizar seu navegador e isso deve corrigir o problema. Abaixo estão as etapas para atualizar o navegador-

Abra o Chrome no seu navegador.

Clique no ícone do menu no canto superior direito, passe o mouse sobre Ajuda e clique Sobre Google Chrome .

O Chrome procurará atualizações automaticamente e instalará todas as atualizações disponíveis.

Desativar extensões

Extensões no Chrome também podem ser o motivo pelo qual o Crunchyroll não está funcionando corretamente. Desative as extensões e veja se isso corrige o problema. Você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo-

Abrir cromada clique na barra de endereço na parte superior, cole o endereço fornecido abaixo e pressione Digitar .

Desative a alternância logo abaixo da extensão que deseja desativar.

Tente desativar as extensões uma a uma para verificar se o problema foi corrigido. Se o problema for resolvido após a desativação de extensões específicas, esse é o verdadeiro culpado por trás do problema. Você pode remover a extensão que está causando o problema e poderá usar o Crunchyroll no Chrome.

Redefinir Chrome

Você também pode encontrar esse problema devido a configurações incorretas. Redefina o Chrome, que reverterá o Chrome para as configurações padrão, excluirá os cookies e desativará as extensões, corrigindo assim todos os problemas. Abaixo estão as etapas para redefinir o Chrome-

Abra o menu do Chrome e clique em o Configurações opção do menu.

o Clique em Redefinir as configurações no painel esquerdo.

Agora, clique em Restaurar as configurações para seus padrões originais opção.

Clique no Redefinir as configurações botão para confirmar a redefinição do navegador.

Palavras Finais

As etapas mencionadas acima irão ajudá-lo a resolver o problema. Se o Crunchyroll ainda não estiver funcionando no Chrome e você estiver perdendo seu anime favorito, poderá usar qualquer outro navegador para transmitir o Crunchyroll por enquanto.

