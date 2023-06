A alegada aventura de Zion Williamson vê um grande aumento nas pesquisas do Pornhub após chamada

A estrela de cinema adulto que gritou Zion Williamson No início desta semana, sua popularidade explodiu desde que ela criticou o jogador da NBA … TMZ Sports descobriu que as buscas por ela no Pornhub aumentaram como loucas.

De acordo com um representante da PH, após Moriah Mills – uma artista musical de 32 anos e modelo OnlyFans – afirmou em uma série de tweets que ela tinha sido íntima de Williamson apenas alguns dias antes de ele anunciar que é Esperando um bebê com outra mulher … as pessoas correram para o site para conferir seu trabalho.

O representante nos diz que é 7 de junho – o dia em que ela fez as alegações contra o atacante do New Orleans Pelicans – as buscas por Mills aumentaram 2,293% quando comparadas à sua média diária.

O representante também diz que agora está chegando a 1 milhão de buscas totais já este mês – e agora está entre as 200 maiores estrelas pornô do site.

Uma observação interessante … de acordo com o representante do Pornhub, na verdade, foram mais mulheres do que homens que a procuraram.