A atriz Holly Valance ‘Memba Her?!

nativa australiana e ex-atriz Holly Valance teve uma carreira de sucesso que decolou no final da adolescência – início dos 20 anos com seus papéis na TV, Felicity Scully na novela “Neighbours” e Nika Volek em “Prison Break”.

Alguns de seus filmes notáveis ​​incluem interpretar a estrela pop em “Taken” ao lado Liam Neeson … Ela conseguiu papéis principais em “DOA: Dead or Alive” com Devon Aoki dar Paris HiltonO filme de comédia “National Lampoon’s Pledge This!” com Paula Garces.