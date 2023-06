A cantora brasileira Anitta vai animar a final da Liga dos Campeões

CEmbora seja verdade que o show antes de um Liga dos Campeões final está muito longe de um show do intervalo do Super Bowl, os artistas que se apresentam estão aos olhos de milhões de pessoas em todo o mundo.

Para este ano, a Uefa anunciou a cantora pop brasileira anittaque se apresentará ao lado do nigeriano Burna Boy antes da disputa pelo título entre Manchester City e Inter que acontece no sábado, 10 de junho, no Estádio Olímpico Ataturk em Istambul, Turquia.

“Estou feliz por me apresentar no show de abertura da final da UEFA Champions League e mal posso esperar para co-estrelar o show com Burna Boy. Vamos trazer um show imperdível para os torcedores no estádio e em todo o mundo”, disse Anitta através do site do órgão europeu de futebol.

Esta será a sétima vez que a UEFA organiza um espectáculo de música pré-jogo antes do Liga dos Campeões decisor do título.

Quem é Anitta?

A mundialmente famosa estrela pop Anitta lançou seu quinto álbum de estúdio “Versions of Me” em 2022, pelo qual recebeu uma indicação ao Grammy de Melhor Revelação.

Larissa de Macedo Machado é uma apresentadora de televisão brasileira de 29 anos. Em 2013 ela lançou seu primeiro álbum, que trazia o single “Meiga e Abusada”, também o nome do álbum, e alcançou o primeiro lugar no Brasil.

Nascida no Rio de Janeiro, ela participou da abertura do Jogos Olímpicos Rio 2016ano em que estreou como apresentadora de televisão.

Em 2016 ganhou o prêmio de melhor artista brasileira no MTV Europa Music Awards, e seu estilo musical é geralmente pop, mas também incorpora R&B, funk carioca e pop latino, dance pop, electropop, reggae e reggaeton.