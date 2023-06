A capitã do USWNT, Becky Sauerbrunn, descartou a Copa do Mundo apenas um mês antes do torneio

USWNT capitão Becky Sauerbrunn tem foi descartada da Copa do Mundo Feminina deste verão na Austrália e na Nova Zelândia. A bicampeã mundial está lidando com uma lesão no pé que sofreu em abril enquanto jogava por seu clube Portland Thorns no NSWL, e não se recuperou o suficiente para estar disponível para seleção para a lista de 23 jogadores de Vlatko Andonovski.

Sauerbrunn, que jogou mais de 200 jogos pelo seu país, usou as redes sociais para comunicar a novidade. “Coração partido não é nem a metade. Mas isso é esporte para você e é a vida, na verdade. Eu esperava, trabalhei e esperei um pouco mais para voltar a tempo de ajudar a liderar o time nesta Copa do Mundo, mas depois de muito de discussão, infelizmente, há muita variabilidade no meu retorno ao cronograma de jogo”, escreveu Sauerbrunn no comunicado divulgado em sua conta oficial no Twitter.

Ela continuou: “Foi uma honra trabalhar e jogar ao lado deste incrível grupo de atletas. Eles têm meu apoio inabalável. E, mais importante, eles têm minha crença inabalável. Este programa sempre foi sobre o coletivo e não tenho dúvidas de que os jogadores da lista final têm tudo de que precisam – nos pés, nas cabeças e nos corações – para trazer nosso quinto troféu para casa. ”

É uma notícia devastadora para o jogador do Portland Thorns. aos 38 anos, esta provavelmente seria sua última Copa do Mundo.

O defesa-central tem tido uma carreira internacional ilustre. Tendo jogado por seu país 216 vezes, ela ganhou a Copa do Mundo duas vezes nas duas últimas edições respectivas, além de medalhas olímpicas de bronze e ouro.

Sua ausência é um grande golpe para um time que prosperou sob sua administração dentro e fora do campo.

Esta notícia vem poucos dias antes do anúncio da escalação da USWNT World Cup. Sauerbrunn se torna a terceira ausência oficial do torneio deste verão, que começa em 20 de julho. Catarina Macario (LCA) e Mallory Swanson (tendão patelar) também não viajará com a seleção.