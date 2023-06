A casa de Pete Davidson em Beverly Hills entrou agora nivelada ao solo

A casa de 2 andares em Bev Hills, que costumava ficar no cruzamento da famosa Rodeo Drive com uma rua menor, foi recentemente demolida, apenas o esboço de sua fundação permanece no lote.

Conforme relatamos, Pete estava apenas cobrado sexta-feira com direção imprudente por bater em casa em março. A polícia diz que ele estava acelerando pela vizinhança com seu GF Chase Sui Wonders no banco do passageiro.