A causa da morte da medalhista olímpica Tori Bowie foi entrar em trabalho de parto sozinha em casa

Tmundo do esporte ficou chocado no início deste ano, quando Tori Bowie, tricampeã olímpica no Rio 2016, foi encontrada morta em sua casa em Winter Garden, na Flórida.

As autoridades encontraram o corpo da atleta americana em 2 de maio, após uma visita de acompanhamento, depois que ela não foi ouvida por vários dias.

Velocista americano e medalhista de ouro olímpico Tori Bowie morre aos 32 anos

Autópsia revela causa da morte do atleta Tori Bowie

A Sports Illustrated relata que um relatório de autópsia do Orange County Medical Examiner’s Office descobriu que Bowiegrávida de oito meses, morreu de causas naturais ao entrar em trabalho de parto em casa.

O TMZ, que teve acesso ao relatório do legista, acrescentou que Bowie entrou em trabalho de parto, deitou-se na cama e morreu de eclâmpsia.

Enquanto isso, o USA TODAY disse que Bowie possivelmente experimentou dificuldade respiratória e eclâmpsia, que ocorre quando um aumento súbito da pressão arterial elevada durante a gravidez faz com que uma pessoa sofra convulsões.

Quem foi Tori Bowie?

Bowie não competia desde 4 de junho de 2022 e um ano antes nem participava das seletivas para os Jogos de Tóquio.

Bowie havia conquistado a prata nos 100m, o bronze nos 200m e o ouro no revezamento 4x100m nos Jogos Olímpicos Rio 2016.

O popular atleta americano também foi bicampeão mundial em Londres 2017 nos 100m e 4x100m, e bronze nos 100m em Pequim 2015.

BowieA popularidade de ‘s transcendeu o mundo do atletismo, incluindo posar para o famoso Body Issue 2018 da ESPN The Magazine e modelar para uma campanha de Valentino.