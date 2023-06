Tele Cavaleiros de Ouro de Las Vegas gostei do seu Vitória da Copa Stanley. Surgiram vídeos das cenas malucas do vestiário depois de garantirem a vitória histórica, e parece que o time se divertiu muito.

A atmosfera após o jogo foi absolutamente estimulante, com os jogadores estourando garrafa após garrafa de Champagne- houve chuvas de champanhe a noite toda na Cidade do Pecado.

A equipe teve motivos de sobra para comemorar: Las Vegas venceu o jogo de forma enfática, superando o Florida Panthers por 9–3 no jogo 5, confirmando o status de vencedor.

Capitão da equipe Marcar Pedra estava liderando muito as festividades. Depois de levar o troféu para o camarim, ele derramou litros de champanhe e outras bebidas alcoólicas no copoantes de beber dele.

Ele então vestiu sua fantasia, colocando um Elvis peruca e óculos de sol antes de mostrar alguns movimentos de dança com uma cerveja (ou cervejas) na mão.

As comemorações continuaram noite adentro, com a equipe festejando em um clube de Las Vegaslevantando-o na área do palco na frente de centenas de foliões encantados.

Presentes em Las Vegas para testemunhar a vitória do time estavam celebridades como Owen Wilson, 50 Cent e Steve Aoki. Foi um dia especial para a equipe e para a Cidade do Pecado.