A chegada de Wembanyama é maior que o Texas e ele parece estar à altura do desafio

As Victor O animal subiu ao palco para sua primeira coletiva de imprensa dentro de sua nova casa, ele não pôde deixar de notar um acessório que o San Antonio Spurs encomendou para a ocasião.

Era uma réplica da Torre Eiffel – feita de Legos. Centenas deles.

Wembanyama adora Legos. Ele olhou para a réplica de 4 pés quando a viu e sorriu. E então ele se sentou ao lado do gerente geral do Spurs, Brian Wright, e começou a falar de negócios.

A cena era um microcosmo perfeito do mundo de Wembanyama agora. Ele ainda é um adolescente, embora muito grande, com 19 anos e não se importa em dizer que gosta de construir coisas com Legos. E ele também é o jogador, que parece incrivelmente maduro para sua idade, em um cenário mundial no qual os Spurs estão apostando para mudar sua sorte e ajudá-los a voltar à disputa pelo campeonato.

“Sinto que eles já começaram a cuidar muito bem de mim”, disse Wembanyama.

Eles tem que. O mundo está assistindo. E o nível de hype já é incrivelmente alto.

A noção de que o basquete é um jogo global e a NBA é uma liga global não é nova, com aproximadamente um em cada quatro jogadores da liga nascido fora dos Estados Unidos. Mas nunca houve um jogador internacional entrando na NBA com o burburinho de Wembanyama; ele já é uma marca global e um fenômeno global, mesmo sem jogar um jogo da NBA.

Nem mesmo LeBron James teve tanta atenção global quando entrou na liga há 20 anos.

O Garoto de Akron, como ele ainda chama a si mesmo, é uma das maiores histórias de sucesso da história do esporte – cresceu com quase nada, instantaneamente encontrou fama e fortuna quando adolescente graças a um enorme contrato com a Nike que assinou quando entrou a liga, agora é um bilionário, o maior artilheiro de todos os tempos na história da NBA e continua forte.

LeBron foi um grande, grande, grande negócio nos Estados Unidos em 2003.

Wembanyama é um grande, grande, grande negócio globalmente agora. Essa é a diferença.

Histórias foram escritas sobre ele em inglês, francês e espanhol no fim de semana. Ele fala inglês quase perfeitamente e, agora que está em San Antonio, também quer aprender espanhol. Se ele jogar pela França na Copa do Mundo de basquete neste verão – algo que ele quer fazer, mas o tempo dirá se os Spurs estão de acordo com esse plano – ele jogará na Indonésia e nas Filipinas.

E se ele jogar naquele cenário mundial, receberá tanta atenção quanto qualquer outro jogador do torneio. O mesmo vale para quando ele jogar na Summer League no próximo mês. E será o caso quando a temporada da NBA começar; Denver levantará uma bandeira e receberá anéis de campeonato na noite de abertura, alguns agentes livres que começarão a fechar novos acordos nos próximos dias estarão em novas cidades, mas cada enredo para começar a temporada terá mais de 2,1 metros de Wembanyama sombra aparecendo em algum lugar ao redor dele também.

“Por causa de todo o hype, ele terá um alvo nas costas”, disse o técnico do Spurs, Gregg Popovich. “Portanto, mais do que Os e Xs para começar, estaremos mais interessados ​​em definir uma estrutura em um ambiente onde ele se sinta confortável, onde ele possa ser Victor. Ele não é LeBron ou Tim (Duncan) ou Kobe (Bryant) ou qualquer outra pessoa. . Ele é Victor e é isso que queremos que ele seja.

Sua presença apenas aumenta o nível de estrelato internacional na liga no momento.

O atual MVP das finais da NBA é Nikola Jokic, da Sérvia, de Denver, o atual MVP da liga e campeão de pontuação é Joel Embiid, da Filadélfia, dos Camarões, e os três primeiros colocados na corrida de MVP nesta temporada foram todos jogadores internacionais – Embiid, Jokic e Giannis Antetokounmpo, da Grécia, Milwaukee. Esse trio combinou para os últimos cinco prêmios MVP; Luka Doncic, do Dallas, da Eslovênia, também deve estar no mix de MVP nos próximos anos.

Fala-se até de um formato Mundial contra os EUA para o All-Star Game em breve. Isso pode ser um grande desafio para o lado americano.

“Estamos realmente vendo o crescimento contínuo desta liga”, disse o comissário Adam Silver no início deste ano. “Conheço David Stern, que infelizmente não está mais conosco, mas sua visão era transformar isso no jogo global que se tornou hoje. Se ele está nos desprezando, sei que ficaria incrivelmente orgulhoso daqueles números.”

Stern teria adorado Wembanyama.

O adolescente – já sendo orientado por grandes nomes do passado do Spurs como Duncan e David Robinson, junto com os franceses Spurs Tony Parker e Boris Diaw – é mundano, maduro, envolvente, engraçado e de alguma forma permaneceu humilde mesmo com toda a atenção. Sua família evita os holofotes. Eles não querem parte da atenção. Os pais de Wembanyama estão quase sempre por perto, mas nunca se intrometem.

“Para minha família, às vezes deve ser estranho”, disse Wembanyama. “Deve ser estranho. Tem muita coisa nova. Mas eles são pessoas muito inteligentes e com os pés no chão. Sempre que preciso encontrar estabilidade, posso ir até eles.”

Ele vai precisar desses pedaços de normalidade. O desafio que o espera é tão alto quanto ele e o mundo está assistindo.