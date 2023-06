A corrida pelo número 9 do Real Madrid: a surpresa de Lukaku, o medo de Osimhen, a mais completa de todas…

Tele partida de Karim Benzemaque deixa um legado de 25 títulos e 354 gols, deu início a uma corrida acelerada entre os nonos da Europa para assumir a posição privilegiada deixada pelo atacante francês.

Real Madrida missão do não é encontrar a versão mais parecida de Karimque desafiou os costumes do Estádio Santiago Bernabéu ao se sentir sempre um nº9 com o espírito de um nº10, mas para encontrar um nº9 com peso para vestir a camisa branca e atuar na queda de um chapéu.

Porque BenzemaA carreira do jogador foi uma ode à reinvenção do seu futebol. No início não atingia os números de golos que se exigem aos jogadores que desempenham essa função naquele clube. Agora, porém, tudo é diferente porque a necessidade mudou os termos do roteiro: procura-se um atacante para garantir gols em Carlos Ancelottisistema de. Há uma corrida entre os atacantes para serem Real Madridpróximo frontman do ‘s, e essa corrida foi paralisada após a notícia de Paris sobre Kylian Mbappéfuturo.

Harry Kane, Victor Osimhen, Romelu Lukaku, Kai Havertz, Joselu e Rodrigo Moreno são os seis atacantes que estiveram no Real Madrid‘s e graças à inteligência artificial do Olocip vamos tentar olhar para cada um deles para saber qual atacante seria mais adequado Ancelottiplanos de.

Kylian Mbappé (24): 41 gols e 10 assistências

O atacante francês corre em pista individual. O fato é que o Mbappé terremoto, que não teve abalo em Valdebebas, trocou o tabuleiro e as fichas com as quais Real Madrid saiu para o mercado de transferências. A ideia é observar o mercado, aguardar possíveis oportunidades… mas não escondem que o grande alvo dos últimos anos tem sido o francês. Ele é o menos nono de todos, mas também o mais desejado pelos torcedores em uma lista de possíveis substitutos para Benzema. Porque quando as estatísticas de alguém são lidas como Mbappé(41 gols e 10 assistências), o objetivo é simplesmente saber encaixar o perfil do jogador no esquema.

Harry Kane (29): 32 gols e 5 assistências

O jogador inglês é o atacante que mais se encaixaria para Real Madridpois é o atacante que tem gerado mais valor com suas ações do que Haaland, Messi, Mabppé… graças à sua capacidade de marcar gols e criar. Kane é o mais parecido com Benzema: um goleador, um jogador de combinação, que sempre gosta de entrar em contato com a bola e que quebra o espaço com muita habilidade. Ele sabe segurar a posse de bola com muita inteligência, tem uma visão única… e ainda por cima é um finalizador nato.

Victor Osimhen (24): 31 gols e 5 assistências

Com 31 gols em 39 jogos, Victor Osimhen tornou-se a revelação do futebol europeu… e o herói do Napoliprimeiro título em 33 anos depois Diego Maradona‘s dois. A seleção italiana também sonhava com a Liga dos Campeões (graças a cinco gols do atacante nigeriano) até se encontrar AC Milão nas quartas de final. Sua máscara chamativa era o item mais procurado entre os Napoli fãs… e sua explosão sob Luciano Spallettidepois de ingressar em 2020 de Lille por 50 milhões, colocou-o na lista dos no. 9 mais procurados da Europa.

Romelu Lukaku (30): 14 gols e 7 assistências

O final da partida da Bélgica contra a Croácia deixou uma das imagens da Copa do Mundo no Catar. Romelu Lukaku, artilheiro da seleção belga, perdeu uma série de gols marcantes que dariam a classificação ao seu país. Muito se esperava do atacante que estava destinado a reinar supremo no futebol mundial… e as lesões gradualmente corroeram seu impacto em campo. No Inter ele está fora do XI titular há algum tempo, mas mostrou uma forma muito boa no final da temporada.

Kai Havertz (23): 9 gols e 1 assistência

O menos atacante de todos os atacantes. Kai Havertz é um craque… que teve que mudar de posição devido Chelseanecessidades e seu bom trabalho. O avançado alemão destaca-se pela sua classe e coordenação apesar dos seus 190 cm de altura, o que lhe permite ser dominante no jogo aéreo. Um jogador mais parecido com Karim? É um jogador de grande domínio de bola, muita qualidade e inteligência, e finura na hora de jogar a bola criteriosamente.

Joselu to replace Mariano

Karim Benzema teve que dobrar seus esforços e jogar praticamente de tudo para tentar atingir seus objetivos. Ele conseguiu … pelo menos na temporada passada, onde seus números o levaram a ganhar o Ballon d’Or. No entanto, a perda de gols que Ancelotti sofreu com as saídas de Karim e Marco Asensio deixou uma lacuna difícil de preencher e que deixou Real Madrid procurando dois atacantes. Um nº 9 de referência… e outro que pode complementar na perfeição o seu companheiro de equipa. Tirar aqueles minutos que lhe dão descanso e que o suplente pode aproveitar para ganhar confiança e aumentar o seu registo, e é isso mesmo que Joselu vai ser.