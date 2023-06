A crítica anterior de Draymond Green a Chris Paul é levantada: eles podem trabalhar juntos para os Warriors?

Tele Golden State Warriors têm feito movimentos e trocado por Chris Paulo que poderia criar alguma tensão no vestiário.

Isso é porque Draymond Verde e Chris Paul estão longe de serem os melhores amigos, e o primeiro poderia permanecer em Estado Dourado se ele assinar novamente.

Isso é o que Draymond Green disse sobre Chris Paul

Os fãs da NBA trouxeram um clipe antigo de Verde falando no podcast All The Smoke em 2020, no qual ele explica porque não gosta Pauloapontando a forma como o armador tratou Stephen Curry durante a ascensão do MVP duas vezes.

“Não gosto nada do CP, não temos um bom relacionamento, mas respeito sua agitação e respeito seu QI”, disse. Verde disse.

“Ele é esperto como o inferno. CP viu coisas surgindo.

“Quando você começa a envelhecer nesta liga, começa a perceber ‘Ok, esse cara está vindo e pode me pegar porque vou começar a cair em algum momento’.

“Eu veria a CP mantendo Steph na baía, mas fodidamente dando-lhe um braço duro ao mesmo tempo.

“Steph é Steph e todos nós amamos Steph. Ele não tem a parte da rua nisso.

“Então, para mim, vindo de onde cresci, tomei a responsabilidade de tentar criar a porra da divisão lá.”

PA

Draymond Green e Chris Paul podem trabalhar juntos?

Apesar desses comentários, há esperança de que os dois veteranos possam trabalhar juntos em Estado Dourado.

Parece que Verdecarne de bovino com Paulo tinha mais a ver com seu tratamento físico de Currymas agora que estão todos no mesmo esquadrão, isso não deve ser um problema.