Toni Kroos33 anos, completará 34 anos em Real Madrid, clube ao qual ingressou há nove anos. A próxima temporada será, portanto, sua décima temporada no clube, para o qual ingressou no verão de 2014 em uma das negociações mais lucrativas do futebol europeu nos últimos anos. Com apenas 24 anos, Real Madrid aproveitou o fato de enfrentar o último ano de contrato com o Bayern de Munique sem renová-lo para contratá-lo por um preço mais do que razoável (25 milhões de euros), que com o tempo se tornou uma pechincha.

Kroos é um tipo diferente de jogador. Ele sempre usa as mesmas chuteiras, brancas que a Adidas fabrica especialmente para ele e que não existem no mercado.

Kroos sempre teve consciência dos privilégios da sua profissão, mas também dos seus custos. Em todos os momentos, ele deixou claro que seu futuro estava com Real Madrid ou com a reforma, pois nunca cogitou a possibilidade de emigrar para destinos secundários em termos desportivos mas suculentos em termos financeiros, como os Estados Unidos ou a Arábia Saudita. Há dois anos, no auge da sua maturidade desportiva, tomou a decisão de deixar a seleção alemã, com a ideia de passar mais tempo com a família e poder dedicar-se exclusivamente à Real Madrid.

Kroos faz parte do meio-campo indiscutivelmente mais icônico da história do Real Madrid, um meio-campo dele, Lucas Modric e Casemiro que formou a espinha dorsal do time que dominou a Liga dos Campeões entre 2014 e 2018. Kroos não estava no clube quando o La Decima foi conquistado, mas equilibrou suas contas em 2022, quando, sem Casemiroele e Modric guiou o lado para a conquista milagrosa de La Decimocuarta – o décimo quarto.

Essa Liga dos Campeões, a quinta em sua conta pessoal já que foi campeão em 2013 com Bavierafaz parte de sua rica colheita de títulos como Real Madrid jogador, que estreou em seu primeiro jogo em Los Blancos, em 12 de agosto de 2014, uma Supercopa da Europa que foi conquistada contra Sevilha em Cardiff.

Na mesma capital galesa, Kroos deixou uma de suas imagens mais vibrantes como Real Madrid jogador, comemorando com o meia espanhol do Millenium Stadium durante a vitória sobre Juventus na final da Liga dos Campeões de 2017.

Ao todo, ele conquistou 20 troféus com Real Madrid, além dos 10 que conquistou com o Bayern. E, claro, a Copa do Mundo ganhou com a Alemanha no Brasil 2014, com Toni desempenhando um papel notável tanto no jogo quanto nos gols.

Kroos renova seu contrato com Real Madrid tendo em vista uma época, a 23-24, em que se destaca a mudança geracional no meio-campo, iniciada no verão passado com a saída de Casemiro para a Premier League, deve ser estabelecido, e que também deve contar com Modric como guardião da essência de uma linha fundamental na história recente do clube.

O clube madrileno atuou com cautela nesse sentido, com ações como a promoção definitiva de Fede Valverde e as contratações de Eduardo Camavinga (2021), Aurelien Tchouameni (2022) e Jude Bellingham (2023). A tutela desta nova geração será Kroos‘ último serviço para depois de uma década maravilhosa em branco.