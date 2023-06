A dura punição para o espontâneo invasor de campo e abraçador de Messi na China

Ccomo vale pular segurança para abraçar Lionel Messi? A polícia chinesa anunciou a punição para o torcedor que pulou no gramado durante o amistoso Argentina-Austrália.

“O Departamento de Segurança Pública do Distrito de Chaoyang o colocou em detenção administrativa de acordo com a lei, identificando o jovem de 18 anos, de sobrenome Deque não poderá entrar em um estádio pelos próximos 12 meses”, disseram eles em um comunicado.

Após o incidente no Estádio dos Trabalhadores de Pequim, o jovem foi retirado do estádio e disse estar arrependido: “Depois do incidente, De expressou seu remorso e aceitou a punição imposta pelas autoridades”, sem especificar a duração de sua detenção e se já havia sido liberado.

Queria mostrar a falta de segurança na China

Messi foi a maior estrela da visita da Argentina à China para um amistoso contra a Austrália, fazendo uma grande exibição.

No entanto, um dos momentos que mais furou foi quando um menino saltou para o relvado para abraçar o futuro Inter Miami jogador.

Após fazer contato com ‘La Pulga’, o torcedor chinês teve que correr por todo o gramado para não ser agarrado pelos seguranças, chegando a chegar à posição de Emiliano Martinez.

Embora severamente punido no país asiático, o torcedor espontâneo disse à AFP que o fez para destacar a falta de segurança no estádio.

“Houve falhas de segurança na end zone em que eu estava, então corri para lá. Peço desculpas pelo meu comportamento, mas sou um Messi fã. E também fiz isso para mostrar que a segurança não é competente, então aproveitei a oportunidade”, disse à agência de notícias.

Apesar de ter sido banido de estádios na China por um ano, Di expressou a intenção de continuar procurando Messiaté mesmo nos Estados Unidos: “Gostaria de tirar uma foto com ele, pegar um autógrafo, mas não consegui.

Concluindo que “da próxima vez irei a Miami para fazer isso, mas dessa vez farei sem pular no campo e sem cometer o mesmo erro porque é um mau exemplo, por isso peço perdão”.