A educação de Meghan Markle fez com que ela nunca tivesse que se preocupar em ser negra, diz especialista

Ade acordo com Senhor Trevor Phillips, Meghan Markle enfrentou desafios em abraçar sua identidade negra depois de se casar Príncipe Harry e “fez uma bagunça com isso”. Phillips, ativista de raça e igualdade, observou que Meghan não se considerava particularmente negra antes de ingressar na Família Real devido à sua educação privilegiada. No entanto, ele a criticou por não aceitar conselhos e perder a oportunidade de mostrar a diversidade da Grã-Bretanha. Essas afirmações foram feitas durante um debate no TalkTV’s Piers Morgan: Sem censura.

Meghan Markles continua em guerra contra a Família Real, afirma que ela estava ‘sendo comida para os lobos’NETFLIX

Sir Trevor explicou: “Ela mesma disse que até se tornar esta princesa, ela nunca se considerou particularmente negra, e isso é compreensível.” Ele enfatizou a educação rica de Meghan em Park View, Windsor Hills, um rico enclave negro em Los Angeles, e frequentou uma escola católica romana particular onde a raça não era um fator significativo.

O debate fez referência à discussão de Meghan sobre sua identidade mestiça durante sua Spotify podcast, onde ela destacou a mudança no tratamento quando começou a namorar o príncipe Harry. Sir Trevor argumentou que a raça não era território de Meghan e que ela tinha que aprender a navegar sendo negra em seu papel real.

Ele acreditava que ela lidou mal com a situação e falhou em aproveitar a oportunidade de representar a população mestiça da Grã-Bretanha, que surgiu por meio do romance, e não da coerção.

Futuro é incerto para o casal real

Em relação aos desenvolvimentos recentes, os Sussex enfrentaram incertezas com seus empreendimentos comerciais. Spotify supostamente rescindiu seu contrato de 18 milhões devido a conteúdo insuficiente e Netflix havia rumores de estar reconsiderando sua parceria. Taylor Swift supostamente recusou um convite para aparecer no podcast de Meghan. Além disso, houve saídas de funcionários dos escritórios e negócios de Harry e Meghan, com Tracy Ryerson se tornando a nova chefe de conteúdo com script da Archewell Productions.

À luz da decisão do Spotify, Jeremy Zimmer, o CEO da United Talent Agency, expressou sua falta de surpresa, afirmando que Meghan não era um grande talento de áudio e que a fama não garante grandeza em um campo específico. A revista Variety informou que o Spotify esperava mais conteúdo dos Sussex e seus Áudio Archewell equipe.