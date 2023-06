A elegante mensagem de Rafa Nadal para Djokovic: 23 é um número impensável há alguns anos

Novak Djokovic foi proclamado Roland Garros campeão pela terceira vez na carreira (2016, 2021, 2023) após derrotar Casper Ruud 7-6, 6-3, 7-5. O sérvio fez um torneio perfeito e isso o ajudou a voltar ao primeiro lugar do ranking da ATP.

Ele continua a escrever a história do tênis enquanto Rafael Nadal está lesionado – que só voltará no ano que vem – e Roger Federer está aposentado. Em todo o caso, Djokovic não falha e já é o jogador com mais Grand Slams (23), superando Nadal por um. Um feito enorme, sobretudo se tivermos em conta que em 2010 Novak só tinha vencido um Grand Slam, 16 para o suíço e 9 para o espanhol.

Nadal reagiu ao triunfo do rival e parabenizou-o: “Parabéns por esta conquista incrível. 23 é um número que há poucos anos era impossível pensar, e você conseguiu. Divirta-se com sua família e equipe!”