A embriaguez do astro do Manchester City exposta: “Ele vomitou na bolsa da mãe de Grealish”

Ederson trouxe à tona um dos segredos mais obscuros da Comemoração do Manchester City após a conquista da Liga dos Campeões

“Noventa e nove por cento do grupo bebia, na vida também é preciso aproveitar os bons momentos. Foi louco. Depois de uma temporada de muito desgaste, embora muito vitoriosa, tivemos que comemorar, tivemos que aproveitar porque foram muitos meses de trabalho intenso”, explicou.

Ederson: “A coisa de Jack Grealish foi uma história diferente nas comemorações”.

Durante quatro dias, muitos jogadores do Manchester City protagonizaram um eterna festa comandada por Grealish que os levou a Ibiza, Turquia e, claro, Manchester.

“Jack Grealish sempre aproveita quando está de folga, não tem nada de errado nisso”, defendeu Ederson.

“Assim como vocês, jornalistas ou empresários que querem descansar o máximo possível, eu também tomei uma taça de vinho com meus amigos nas folgas, mas a coisa do Jack Grealish foi um outro patamar nas comemorações”, comentou.

Ederson confessa que Rben Dias foi o jogador do City que vomitou na bolsa da mãe de Grealish

É do conhecimento geral que naquelas festas da Cidade o álcool se tornou o protagonista, e mostrou em alguns jogadores mais do que em outros.

“Há jogadores que não bebem álcool, como o Nathan Ake, ou como o Rben Dias que abriu uma excepção”, confessou Ederson ao canal ‘TNT’.

“Rben Dias tomou dois drinques e vomitou, vomitou a bolsa da mãe do Grealish”, disse o goleiro internacional do Brasil.

55.000 euros em álcool para comemorar o título da Premier League

A tríplice coroa do Manchester City gerou muitas comemorações nas últimas semanas. A equipe também comemorou o título da Premier League em grande estilo. “Para ser justo com o City, eles foram brilhantes com as comemorações e todas as festas. Houve uma para vencer a Premier League no Tunnel Club há algumas semanas”, explicou o pai de Grealish, citado pelo The Mirror.

“A conta de bebidas chegou a 47.000 (cerca de 55.000), quarenta e sete mil! Eu vi o recibo e antes que você diga, não era apenas a conta de bebidas de Jack – ele foi para casa mais cedo naquela noite!” continuou o pai do jogador.