A esposa de Nikola Jokic, Natalija, assustou a todos quando foi atingida no rosto por uma lata de cerveja no desfile do Nuggets

Ddurante o desfile do campeonato que aconteceu após o Denver Nuggets garantiu seu primeiro título da NBA contra o calor de Miami em 12 de junho, Nikola Jokicesposa de, Natáliafoi atingido no rosto por uma lata de cerveja arremessada.

O incidente ocorreu enquanto eles estavam sentados no carro alegórico ao lado de sua filha de um ano, Fogosaassim como o Larry O’Brien e troféus de MVP.

Natália pode ser visto segurando o lado direito de seu rosto e boca em resposta ao impacto, enquanto jokic verificado se ela estava bem.

Convidados especiais

Cavalgando na bóia de chumbo ao lado pepitas companheiro de equipe Jamal Murrayo jokic A família foi acompanhada por convidados especiais, o Troféu Larry O’Brien e o Troféu Bill Russell.

Inicialmente, jokic, de 28 anos, não parecia muito entusiasmado com as comemorações do desfile. Após o jogo do campeonato, o pivô All-Star chamou a atenção por expressar o desejo de “ir para casa” e expressar decepção ao ser informado que teria que ficar até quinta-feira antes de retornar à Sérvia.

Natalija, esposa de Nikola Jokic, é atingida com lata de cerveja no desfile do Nuggets

No entanto, apesar do incidente envolvendo Natália e a lata de cerveja, jokic pareceu mudar de ideia sobre o desfile ao se dirigir aos milhares de fãs em Denver.

“Você sabe que eu disse que não queria ficar para o desfile”, jokic disse no pódio.

“Mas eu quero ficar para o desfile. Este é o melhor dia da minha vida. Isso é incrível.”

jokic teve uma pós-temporada marcante, apresentando atuações marcantes que contribuíram para a conquista do campeonato da equipe. Ao longo da série de cinco jogos, ele teve média de 30,2 pontos, 14 rebotes e 7,2 assistências, ganhando o reconhecimento unânime como o MVP das Finais.