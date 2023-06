A estrela da faixa medalhista de ouro Tori Bowie está grávida na hora da morte, morreu de parto

No que tornou uma morte trágica ainda mais difícil de lidar, a estrela do atletismo medalhista de ouro Tori Bowie estava grávida e em trabalho de parto no momento em que morreu … TMZ descobriu.

De acordo com o relatório do legista, obtido pelo TMZ, Bowie, de 32 anos, foi encontrado morto na cama em sua casa na Flórida em 2 de maio. O relatório afirma que ela morreu de complicações no parto, estava grávida de 8 meses e “em trabalho de parto” quando faleceu.

TMZ divulgou a história – os entes queridos de Bowie ficou preocupado depois de ficarem vários dias sem notícias dela e chamarem a polícia para fazer uma verificação do bem-estar do jovem atleta. Quando os deputados do Gabinete do Xerife do Condado de Orange entraram em sua casa, encontraram Tori morta.

Nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 no Brasil, Tori conquistou três medalhas … incluindo uma de ouro como membro da equipe feminina de revezamento 4×100 metros, uma prata nos 100 metros rasos e bronze nos 200 metros rasos.

Em 2017, Tori foi declarada a mulher mais rápida do mundo – vencendo a corrida de 100 metros no Campeonato Mundial da IAAF de 2017 em Londres com um tempo alucinante de 10,85 segundos.