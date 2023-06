A estrela da NFL Maxx Crosby faz uma enorme tatuagem no torso com homenagens a Jordan, Ali e Kobe

estrela da NFL Max Crosby acabei de receber um lembrete permanente para perseguir a grandeza diariamente … tirar fotos de Michael Jordan, Muhammad Ali, dar Kobe Bryant tatuado em todo o torso!!

O pass rusher do Las Vegas Raiders fez o trabalho na semana passada… Andrés Ortega no Tinta Onder para a peça enorme e confira as imagens da obra de arte – ficou incrível.

Logo acima do quadril direito, Crosby acertou Jordan no meio de uma tacada de lance livre. À esquerda, o jogador de futebol americano teve um snap icônico de Ali. E, logo acima do quadril esquerdo, Crosby também tirou uma foto de Kobe no meio da celebração.



Ortega Inc

Ortega conta que o raciocínio para o trio de tatuagens era simples … Crosby queria ter certeza de que sempre manteria seu foco em sua jornada para ser um dos melhores de todos os tempos – por isso ele também colocou as palavras “Seja lendário” perto de seu caixa torácica também.

As homenagens aos ícones do esporte, no entanto, estavam longe de ser as únicas tatuagens que ele recebeu … Ortega também colocou uma doce homenagem à filha bebê de Crosby em seu peito, antes de completar o aceno para o recém-nascido com diamantes e uma rosa.

No total, Ortega diz que levou cerca de 11 horas para ser concluído.