A estrela da WNBA dispara sobre o presidente Biden: ‘Quando é nossa visita à Casa Branca?

Tele Cavaleiros de Ouro de Las Vegas esta semana se tornou Copa Stanley campeões pela primeira vez, o que gerou um tuíte padrão de parabéns do presidente Joe Biden.

Mas um proeminente Vegas figura do esporte questionou o tweet chamando o cavaleiros de ouro a “primeira grande franquia profissional” da cidade – mesmo que seja verdade.

A’ja Wilsono WNBAMVP reinante de, levou para Twitter e explodiu Biden por esta supervisão percebida, e até reivindicou sua equipe, o Ases de Las Vegasainda não receberam um convite para a Casa Branca após sua vitória na Finais da WNBA de 2022.

A raiva de A’ja

Wilsonem seu sexto WNBA temporada, tornou-se um dos rostos da liga e um dos jogadores mais comercializáveis. O jogador de 26 anos é duas vezes MVP e dirigiu o Ases — que se mudou para Las Vegas de Santo Antônio em 2018 – para seu primeiro campeonato na última temporada.

Wilson interpretou Bidentweet de como sendo desdenhoso das realizações dos Ases, o que ele pode ter feito, inadvertidamente ou não – a WNBA não é frequentemente incluída nas discussões de América do Norteprincipais ligas esportivas. Mas os Ases se mudaram para Vegas um ano após o cavaleiros de ouro entrou no NHLe parece que a intenção de Biden era simplesmente reconhecer a conquista do time de hóquei.

Os Aces realmente receberam um convite da Casa Branca?

O Las Vegas Review-Journal na quinta-feira informou que o Ases foram convidados para comemorar o campeonato de 2022 no casa branca nesta temporada, mas os detalhes finais ainda estão sendo trabalhados.

Os Ases não visitam Washington DC até 26 de agosto, quando jogam o místicos na ação da temporada regular.

Resta saber se Wilson será perguntado mais sobre o tweet, ou se permanecerá visível nela Twitter perfil. Mas sua carne com Biden parece ter nascido de uma falta de clareza e não de um desprezo intencional.